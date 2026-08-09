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Região Metropolitana do Recife Olinda: adolescente de 13 anos é morto a tiros em barbearia no bairro de Salgadinho Caso aconteceu na Rua Araçoiaba, noite da sexta-feira (7)

Um adolescente de 13 anos morreu após ser baleado em uma barbearia no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na Rua Araçoiaba, noite da sexta-feira (7), e foi confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) neste domingo (9).

Segundo a corporação, o adolescente, que não teve o nome divulgado, foi encontrado sem vida, com perfurações de arma de fogo.



Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.



O caso foi registrado como homicídio consumado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



"As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", afirmou a PCPE.

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