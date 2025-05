A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: adolescente de 17 anos é morto a tiros em via pública no bairro de Águas Compridas Crime foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro de Águas Compridas, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime foi registrado nessa quinta-feira (22).



"O corpo de um adolescente foi encontrado em via pública, já sem vida, com lesões provocadas por arma de fogo", afirmou a corporação. O nome da vítima não foi divulgado.

O crime foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.



A PCPE informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime.

Veja também