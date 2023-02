A- A+

Carnaval 2023 Olinda amanhece sob animação de blocos e troças nesta terça-feira (21); veja fotos Grupos como Patusco e Sambadeiras esquentaram os tambores no último dia de Carnaval

No último dia de Carnaval, Olinda amanheceu sob animação dos blocos e troças. Os foliões ocupam as ruas do Sítio Histórico, na manhã desta terça-feira (21), sem perder o fôlego dos dias anteriores.



A banda Patusco, que há 61 anos se apresenta no Carnaval da cidade, se concentrou no Largo do Amparo. Outro grupo que esquentou os tambores nesta manhã foi o Sambadeiras, fundado em 2008.





