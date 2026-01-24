Sáb, 24 de Janeiro

CARNAVAL

Olinda anuncia Alceu Valença na abertura do Carnaval 2026

Abertura acontece na quinta-feira, 12 de fevereiro

Alceu Valença fará abertura do Carnaval 2026Alceu Valença fará abertura do Carnaval 2026 - Foto: Prefeitura de Olinda/Divulgação

A abertura do Carnaval 2026 em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, acontece na quinta-feira, 12 de fevereiro.

 O cantor Alceu Valença dará inicio à folia, segundo confirmou a prefeitura da cidade. O artista se apresentará no palco principal, na Praça do Carmo.

Alceu iniciou os “aquecimentos” na última quarta-feira (21), com ensaio do Bloco Bicho Maluco Beleza. Outras atrações do Carnaval de Olinda devem ser divulgadas em breve.

