Olinda anuncia Alceu Valença na abertura do Carnaval 2026
Abertura acontece na quinta-feira, 12 de fevereiro
A abertura do Carnaval 2026 em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, acontece na quinta-feira, 12 de fevereiro.
O cantor Alceu Valença dará inicio à folia, segundo confirmou a prefeitura da cidade. O artista se apresentará no palco principal, na Praça do Carmo.
Alceu iniciou os “aquecimentos” na última quarta-feira (21), com ensaio do Bloco Bicho Maluco Beleza. Outras atrações do Carnaval de Olinda devem ser divulgadas em breve.