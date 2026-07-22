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MOBILIDADE URBANA Olinda anuncia construção de dois novos potilhões nos bairros de Ouro Preto e Rio Doce; saiba mais Após a conclusão da licitação do projeto, as obras devem começar no mês de agosto

A prefeitura de Olinda anunciou a construção de novos pontilhões no bairro de Ouro Preto, na Rua Tainha, e em Rio Doce, na Avenida México.

Com previsão de início para o mês de agosto, as obras de intervenção devem proporcionar mais segurança e melhores condições de circulação para motoristas e pedestres, facilitando o deslocamento da população nas duas localidades.

Além disso, o processo licitatório do projeto segue em andamento e faz parte do conjunto de investimentos municipais em obras de infraestrutura urbana, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e oferecer não apenas segurança viárias mas também qualidade de vida aos moradores da região.

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