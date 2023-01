A- A+

Carnaval de Olinda Olinda anuncia homenageados do carnaval de 2023 O Maestro Oséas ganhou na categoria "Em vida" e Zé da Macuca, na "In Memoriam"

Após votação popular, a Prefeitura de Olinda anunciou, nesta quarta-feira (25), no Palácio dos Governadores, os homenageados do carnaval de 2023. O Maestro Oséas ganhou na categoria “Em vida” e Zé da Macuca, na “In Memoriam”. Foram 41.088 mil votos no total, a maior da história.

A votação aconteceu até a última quarta-feira (24) de forma virtual e por meio de um totem itinerante, na sede da prefeitura e no Shopping Patteo Olinda.

Cada categoria contava com cinco participantes. Oséas de Souza Leão, o Maestro Oséas recebeu 6991 votos, que representam 37% do total. José Oliveira Rocha, o Zé da Macuca, ficou com 9.111 votos no "In Memoriam", sendo 41% das indicações.

Prefeito Professor Lupércio ao lado dos homenageados. Foto: Júnior Soares // Folha de Pernambuco

O prefeito Professor Lupércio fez o anúncio oficial dos vencedores e parabenizou os homenageados deste ano.

"Realmente foi bastante disputado. Foram mais de 40 mil pessoas que votaram e é importante que todos se sintam representados. Gostaria de parabenizar os vencedores que de forma merecida estão sendo homenageados no carnaval da cidade de Olinda", disse o prefeito.

Maestro Oséas

Maestro Oséas e sua orquestra. Foto: Júnior Soares // Folha de Pernambuco

O Maestro Oséas nasceu na cidade de Aliança, em 24 de maio de 1954. Chegou em Olinda aos 12 anos e hoje mora na rua do Amparo.Trompetista, aos 15 anos tocou seus primeiros frevos, na banda Henrique Dias. Aos 18, passou a integrar de forma permanente a banda, onde segue até hoje, 50 anos depois.

O Maestro Oséas é responsável por animar os grandes blocos do Carnaval de Olinda, como: Menino da Tarde, Elefante, Vassourinhas, João Travolta, Ceroula, Cariri, entre vários outros.

"Estou vendo que o povo gosta do meu trabalho e da minha orquestra. Eu sozinho não sou ninguém. Para mim, foi uma surpresa essa vitória", disse o Maestro Oséas.

Zé da Macuca

Rudá Rocha, filho de Zé da Macuca. Foto: Júnior Soares // Folha de Pernambuco

José Oliveira Rocha, o Zé da Macuca, nasceu em Palmeirina-PE, em 1954, e chegou a Olinda em 1978. Foi durante a sua festa de aniversário de 35 anos, em 1989, que Zé criou o Boi da Macuca.

O ativista sempre foi um grande admirador da cultura tradicional e popular pernambucana. Criou o Boi da Macuca com o desejo de deixar seu legado para o Carnaval e para Olinda, através da poesia, musicalidade, alegria e originalidade. Entre muitas ações, ele reforçou as referências do frevo olindense com as músicas de Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Zé da Macuca faleceu em maio de 2021. A homenagem em memória foi recebida pelo seu filho Rudá Rocha.

"A homenagem para o meu pai no Carnaval de Olinda, que é a maior festa popular democrática do mundo, é uma coroação de um trabalho de vida inteiramente dedicado ao ativismo cultural e a promoção da cultura popular", disse Rudá.

