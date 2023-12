Olinda anuncia mudança temporária no trânsito a partir desta quinta-feira (21); veja trecho

A- A+

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, anunciou uma mudança temporária no trânsito da cidade a partir desta quinta-feira (21). A alteração será no primeiro quarteirão da avenida Ministro Marcos Freire, bem próximo ao Colégio Jussara Ferreira, em Jardim Paulista.



De acordo com a gestão municipal, a via permanecerá fechada para realização de serviços de ajustes na drenagem. Os trabalhos fazem parte de uma nova etapa da obra do Programa Novo Caminho.

O local será interditado das 23h desta quinta-feira (21) até às 5h da sexta-feira (22).

O trecho afetado fica entre a rua Marechal Deodoro da Fonseca até a rua Cel. Henrique Guimarães.

Durante o bloqueio do local, quem passar pelo trecho deve:

- Realizar um desvio pela rua Marechal Deodoro da Fonseca;

- av. São Miguel

- rua Cel João Joaquim Antunes e, em seguida, ter acesso à avenida Getúlio Vargas.



