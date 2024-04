Olinda anuncia Operação Inverno 2024 com investimento de R$ 31,6 milhões

A- A+

A Prefeitura de Olinda apresentou nesta terça-feira (16) a Operação Inverno 2024. A força-tarefa, que conta com ações desde o início do ano, tem como foco o trabalho preventivo nos locais de risco, evitando acidente e trazendo mais segurança para a população; além de diversas medidas de drenagem, coibindo alagamentos. O trabalho conta com um investimento de R$ 31,6 milhões.

De acordo com a prefeitura, as equipes de instalações de lonas plásticas já estão nas ruas e já aplicaram mais de 95 mil m2 do material. No monitoramento, cerca de 50 locais estão elencados como prioridade para a Secretaria Executiva de Defesa Civil, além do atendimento às demandas espontâneas da população. Ao todo, Olinda possui 122 locais de alerta, entre risco baixo e alto.

Além disso, a prefeitura garantiu que 36 caminhões, entre modelos truncados, munck, hidrojato e toco, além de quatro escavadeiras estarão presentes na Operação Inverno.

"Numa vistoria que fiz uma vez em Jardim Brasil, uma pessoa me falou da importância de se iniciar esse trabalho no verão. E é isso que temos feito aqui em Olinda, tanto na drenagem quanto na contenção das áreas de morro com lonas, rip rap, geomanta e solo grampeado. Aqui é o momento da apresentação, mas já estamos nas ruas há muito tempo e estarei acompanhando de perto toda limpeza de canais e as obras de contenção", afirmou o prefeito de Olinda, Professor Lupércio.

Os recursos utilizados pela Defesa Civil contam com uma ampla gama de maquinários, incluindo o corte de pontos de vegetação que possam gerar a movimentação de barreiras, sendo retiradas 265 árvores até agora. Bairros como Caixa D'Água, Águas Compridas, Córrego do Abacaxi, Córrego do Abacate, Alto Nova Olinda, Passarinho e Alto da Bondade são alguns dos focos do município para a operação. O propósito é otimizar os recursos e conseguir ações efetivas com mais celeridade.

"Nossas equipes estão nas ruas diariamente fazendo as vistorias e as erradicações necessárias. O plantão está atendo para receber as demandas da população 24 horas", explicou a secretária executiva de Defesa Civil, Kelly Brito. Os atendimentos são feitos pela central telefônica, através do número 0800 081 0060.

A prevenção também é o ponto central da Secretaria Executiva de Serviços Públicos, com macro e microdrenagem. A macrodrenagem será levada aos 27 canais do município, a exemplo dos cursos d'água já em execução, como o da Malária, no Varadouro; Ouriço do Mar, em Ouro Preto; e Lava Tripas, em Peixinhos. Já a microdrenagem é feita nas ruas, com limpeza de canaletas e galerias em todos os bairros. Além disso, as Secretarias de Obras e de Urbanização Integrada também executam intervenções em diversas ruas, fazendo a instalação dos sistemas de drenagem.

"Dispomos de R$ 4,5 milhões apenas para os trabalhos de drenagem e vamos fazer a limpeza de todos os 27. Isso vai seguir um cronograma já planejado", disse o secretário executivo de Serviços Públicos, Berevalde Valente.

A tecnologia de geomanta - que possibilita a impermeabilização das barreiras, evitando a erosão - também integra o pacote. Ao todo, cerca de 38 mil metros quadrados estão previstos, divididos em dois lotes. As iniciativas promovem, ainda, a orientação da população, com o cadastro para recebimento de avisos e alertas de desastres, e campanhas educativas, ampliando o diálogo com as lideranças comunitárias. O corpo técnico conta com engenheiros, arquitetos, geólogos, assistentes sociais e demais agentes.

"Todas as ações previstas para a operação já estão em curso, seguindo nosso planejamento. O mais importante aqui, e é a nossa meta, é proteger as vidas e o patrimônio das pessoas", pontuou o secretário de Gestão Urbana, Odin Neves.

