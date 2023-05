Olinda aplica geomanta em 94 pontos de risco; intervenção começa nesta sexta-feira (26)

A- A+

A Prefeitura de Olinda começa, nesta sexta-feira (26), a aplicação de geomanta em áreas de morro da cidade, localizada na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a gestão municipal, serão contemplados 94 pontos considerados de risco, em um total de 54 mil m² aplicados. A rua 6 de Janeiro, no bairro de Águas Compridas, será o primeiro endereço contemplado.

A técnica da geomanta garante proteção das encostas e o melhor escoamento da água da chuva. Os pontos escolhidos para receber o material foram mapeados pela Defesa Civil de Olinda.

Além da geomanta, a prefeitura irá realizar nos locais a implementação do sistema de drenagem do talude, com a construção de galerias e caixas de recebimento de todo volume da água da chuva.

Demais trabalhos preventivos em andamento na cidade abrangem a construção de muros de arrimo, trabalhos de micro e macrodrenagem, com limpeza de canais e do sistema de galerias em diversos bairros.

Abrigos

A Prefeitura de Olinda mapeou todos os locais de riscos na cidade e definiu, preventivamente, alguns prédios administrados pela gestão que podem servir como abrigo e ponto de apoio a possíveis famílias desabrigadas.

Os prédios estão distribuídos nos altos da Bondade e da Conquista, além dos bairros de Peixinhos, Vila Popular, Ouro Preto, Casa Caiada, Cidade Tabajara e Rio Doce.

Para esses locais, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos fez uma reserva de colchões e cestas básicas e conta, também, com o planejamento assistencial da Secretaria de Saúde da cidade. A ideia é agilizar a assistência médica com socorro por meio do Samu, disponibilizar vacinas e manter atuação dos agentes de saúde, epidemiológica e de endemias.

A Defesa Civil de Olinda pode ser acionada, todos os dias, pelos telefones 0800 081 0060 ou pelo WhatsApp (81) 9.9266-5307.

