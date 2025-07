Olinda apresenta segunda etapa de plano voltado para prevenção de desastres naturais

A- A+

A Prefeitura de Olinda apresentou, nesta quarta-feira (2), no Auditório do Palácio dos Governadores, a segunda etapa do Relatório do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). O documento traz um diagnóstico detalhado das áreas de risco da cidade e servirá como base para a proposição de medidas voltadas à redução da vulnerabilidade da população frente a desastres naturais, como inundações e deslizamentos.



O plano é uma iniciativa do Ministério das Cidades, com financiamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e execução da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), contando com apoio das defesas civis estadual e municipal.

A cerimônia contou com a presença da prefeita Mirella Almeida, do secretário executivo de Defesa Civil, coronel Carlos D'Albuquerque, e do professor da UFPE, Fabrizio Listo, coordenador do projeto; dentre outras autoridades da gestão municipal.





Durante a apresentação, a prefeita Mirella destacou a importância do plano e dos recursos já captados. “Conseguimos atrair um investimento de R$ 54 milhões para obras de contenção de encostas. Desses, R$ 44 milhões são em parceria com o Ministério das Cidades e R$ 8 milhões com o Governo do Estado. Parte dos recursos já está em fase de licitação, e nossa expectativa é iniciar as intervenções no próximo ano, garantindo mais tranquilidade à população durante o período chuvoso”, ressaltou.



Próximas etapas



A terceira etapa do PMRR, prevista para agosto, trará propostas de ações estruturantes e não estruturantes voltadas à gestão de riscos e prevenção de desastres. Já a quarta etapa consistirá em uma audiência pública com participação popular e de movimentos sociais.



Segundo o coronel Carlos D'Albuquerque, o envolvimento da comunidade é essencial para o êxito do plano. “Quando a população participa da construção do plano, ela se sente corresponsável pelas soluções. Isso fortalece o vínculo entre poder público e comunidade e garante mais eficácia às ações”, destacou.



O Plano Municipal de Redução de Riscos é um instrumento essencial para integrar a gestão de riscos ao planejamento urbano de Olinda, promovendo um desenvolvimento mais seguro, resiliente e sustentável.

