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Região Metropolitana do Recife Olinda: ataque a tiros deixa três mortos e um ferido em Águas Compridas Homem e duas mulheres, uma de 47 anos e outra de identidade ainda desconhecida, foram atingidos por disparos de arma de fogo

Três pessoas morreram e uma ficou ferida a tiros nessa quinta-feira (4), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime aconteceu no bairro de Águas Compridas.



Um homem de 48 anos e duas mulheres, uma de 47 anos e outra de identidade ainda desconhecida, foram atingidos por disparos de arma de fogo, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Um outro homem, de 28 anos, foi atingido na perna e socorrido para uma unidade de saúde não informada.



Não há detalhes sobre a autoria e motivação do crime. A PCPE destacou que o triplo homicídio consumado e a tentativa de homicídio foram registrados por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.

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