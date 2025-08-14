A- A+

Acompanhamento Olinda: beneficiários do Bolsa Família são convocados para atualização obrigatória de saúde Quem recebe o benefício deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Olinda até o dia 29 de agosto

Os beneficiários do Bolsa Família que residem em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, devem realizar o acompanhamento obrigatório de saúde até o dia 29 de agosto.

A ação foi iniciada nesta quinta-feira (14) pela Prefeitura de Olinda e pode ser feita em um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) presentes no município, das 8h às 14h. Nos demais dias, a programação tem início a partir das 9h.

Devem participar mulheres de 14 a 44 anos, crianças de 0 a 7 anos, gestantes e puérperas que precisam manter a atualização da saúde em dia. No caso dos mais novos, também devem ser informados os registros da educação.

O objetivo da iniciativa é fazer a pesagem e a medição de mulheres e crianças que residem em áreas sem cobertura de postos de saúde.

Este acompanhamento é realizado semestralmente, de janeiro a junho (primeira vigência) e de julho a dezembro (segunda vigência).

De acordo com Edilane Souza, que coordena os serviços do CRAS de Olinda, aqueles que não realizarem o acompanhamento podem parar de receber o Bolsa Família.

“Estar com o acompanhamento em dia é uma condicionalidade para a manutenção do benefício. Quem não cumprir pode ter o Bolsa Família bloqueado”, explicou.

A orientação é que as pessoas procurem o CRAS mais próximo de sua residência, com um documento que tenha o CPF ou o número do NIS, carteira de vacinação (para crianças até 7 anos) e comprovante de residência. Mulheres grávidas também devem levar seu cartão de gestante, caso tenham.

Para mais informações e contato das unidades do CRAS, acesse o link.

Calendário



14/08 - 8h às 14h

CRAS 4 - Peixinhos

Endereço: Rua Pedro Marques de Almeida, s/n

CRAS 6 - Bairro Novo

Endereço: Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, 153

19/08 - 9h às 14h



CRAS 3 - Sapucaia

Endereço: Rua Malásia, 53

21/08 - 9h às 14h

CRAS 1 - Passarinho

Endereço: Rua São José, 136

CRAS 2 - Águas Compridas

Endereço: Rua João Pessoa, 388



22/08 - 9h às 14h



CRAS 9 - Rio Doce

Endereço: Avenida Coronel Frederico Lundgren, 862



26/08 - 9h às 14h

CRAS 5 - Ouro Preto

Endereço: Rua Manoel Bezerra Cavalcanti, 01



28/08 - 9h às 14h

CRAS 8 - Varadouro

Endereço: Avenida Joaquim Nabuco, 774

CRAS 10 - Sítio Novo

Endereço: Rua Benjamim Constant, 90



29/08 - 9h às 14h



CRAS 7 - Cidade Tabajara

Endereço: Rua Nevada, s/n



Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também