Olinda: beneficiários do Bolsa Família são convocados para atualização obrigatória de saúde
Quem recebe o benefício deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Olinda até o dia 29 de agosto
Os beneficiários do Bolsa Família que residem em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, devem realizar o acompanhamento obrigatório de saúde até o dia 29 de agosto.
A ação foi iniciada nesta quinta-feira (14) pela Prefeitura de Olinda e pode ser feita em um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) presentes no município, das 8h às 14h. Nos demais dias, a programação tem início a partir das 9h.
Devem participar mulheres de 14 a 44 anos, crianças de 0 a 7 anos, gestantes e puérperas que precisam manter a atualização da saúde em dia. No caso dos mais novos, também devem ser informados os registros da educação.
O objetivo da iniciativa é fazer a pesagem e a medição de mulheres e crianças que residem em áreas sem cobertura de postos de saúde.
Este acompanhamento é realizado semestralmente, de janeiro a junho (primeira vigência) e de julho a dezembro (segunda vigência).
De acordo com Edilane Souza, que coordena os serviços do CRAS de Olinda, aqueles que não realizarem o acompanhamento podem parar de receber o Bolsa Família.
“Estar com o acompanhamento em dia é uma condicionalidade para a manutenção do benefício. Quem não cumprir pode ter o Bolsa Família bloqueado”, explicou.
A orientação é que as pessoas procurem o CRAS mais próximo de sua residência, com um documento que tenha o CPF ou o número do NIS, carteira de vacinação (para crianças até 7 anos) e comprovante de residência. Mulheres grávidas também devem levar seu cartão de gestante, caso tenham.
Para mais informações e contato das unidades do CRAS, acesse o link.
Calendário
14/08 - 8h às 14h
CRAS 4 - Peixinhos
Endereço: Rua Pedro Marques de Almeida, s/n
CRAS 6 - Bairro Novo
Endereço: Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, 153
19/08 - 9h às 14h
CRAS 3 - Sapucaia
Endereço: Rua Malásia, 53
21/08 - 9h às 14h
CRAS 1 - Passarinho
Endereço: Rua São José, 136
CRAS 2 - Águas Compridas
Endereço: Rua João Pessoa, 388
22/08 - 9h às 14h
CRAS 9 - Rio Doce
Endereço: Avenida Coronel Frederico Lundgren, 862
26/08 - 9h às 14h
CRAS 5 - Ouro Preto
Endereço: Rua Manoel Bezerra Cavalcanti, 01
28/08 - 9h às 14h
CRAS 8 - Varadouro
Endereço: Avenida Joaquim Nabuco, 774
CRAS 10 - Sítio Novo
Endereço: Rua Benjamim Constant, 90
29/08 - 9h às 14h
CRAS 7 - Cidade Tabajara
Endereço: Rua Nevada, s/n
Com informações da assessoria de imprensa.