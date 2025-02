A- A+

Carnaval 2025 Carnaval 2025: Olinda abre cadastramento para adesivos de livre acesso no Carnaval na segunda (17) Processo acontece no Colégio São bento e na Secretaria de Mobilidade Urbana (SMOB/Olinda), ambos no bairro do Varadouro

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, divulgou os procedimentos para cadastramento e entrega de adesivos de Livre Acesso para veículos de moradores, prestadores de serviço, abastecimento e veículos especiais.

O processo abre a partir desta segunda (17) e vai até o dia 26 de fevereiro.

A entrega dos adesivos será realizada em dois locais para descentralizar o atendimento. No Colégio São Bento, no Varadouro, a ação será destinada para moradores. A entrada no espaço será pelo portão F, localizado na Rua Dom Pedro Roese.

Já na Secretaria de Mobilidade Urbana (SMOB/Olinda), também no Varadouro, o atendimento será voltado para prestadores de serviço, veículos de abastecimento e especiais.

Nos dois locais, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e nos sábados e domingos, das 8h às 14h.



Regras para Cadastro de Moradores

Para garantir o livre acesso à área restrita, os moradores devem apresentar a seguinte documentação:

Proprietário:

Comprovante de residência atualizado (Neoenergia, Compesa ou IPTU);

Documento de propriedade do imóvel (escritura, contrato de compra e venda, etc.);

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV 2024/2025);

RG e CPF.

Locatário:

Comprovante de residência atualizado;

Contrato de locação registrado em cartório;

CRLV atualizado;

RG e CPF.

Cada residência poderá receber até dois adesivos, exclusivamente para veículos de passeio do tipo automóvel. Não será permitida a entrega dos adesivos a terceiros, exceto para pessoas cadastradas como recebedores.

Cadastramento para Prestadores de Serviço

As pessoas jurídicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) que prestam serviços dentro da área restrita também poderão solicitar adesivos, mediante análise da Secretaria de Mobilidade Urbana.

O requerimento será submetido à análise da Secretaria de Mobilidade Urbana e deverá conter justificativa detalhada. Para isso, devem apresentar o Contrato Social da empresa ou CCMEI; o RG e CPF do representante legal; e o CRLV atualizado.

No caso de hotéis e pousadas, será necessário fornecer uma listagem detalhada com as placas dos veículos de hóspedes, empregados e fornecedores.

Adesivos para Veículos Especiais e de Abastecimento

Os adesivos de veículos especiais serão concedidos a autoridades, órgãos públicos e profissionais com atividades essenciais na área restrita. O requerimento será submetido à análise da Secretaria de Mobilidade Urbana e deverá conter justificativa detalhada.

Já os adesivos para veículos de abastecimento são destinados a barracas, food trucks e ambulantes cadastrados na Secretaria de Controle Urbano de Olinda. Esse adesivo dará acesso à área restrita apenas no horário das 4h às 9h da manhã.

Para obtê-lo, o solicitante deverá apresentar o crachá emitido pela Secretaria de Controle Urbano; o RG e CPF; e o CRLV atualizado.

Para todos os casos, o preenchimento completo do cadastro e a apresentação de toda a documentação exigida são obrigatórios. Os solicitantes devem ficar atentos ao prazo final de cadastramento.



