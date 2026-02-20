Olinda e Camaragibe sediam Encontros de Blocos Líricos no sábado (21) e no domingo (22)
Eventos acontecem após os festejos de Carnaval e contam com agremiações líricas e frevo-canções
As ruas e ladeiras históricas de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), serão palco do 27º Encontro de Blocos Líricos, que acontece na noite deste sábado (21). O evento é um espetáculo de cores embalado pelos acordes românticos das orquestras, pelas danças compassadas, por uma atmosfera singular que somente o lirismo consegue transmitir, e reúne agremiações que preservam a tradição do Carnaval lírico pernambucano.
A saída do cortejo ocorre a partir das 19h, na Rua 15 de Novembro, conhecida como a rua da Ladeira da Prefeitura de Olinda, e promete entreter os participantes, revivendo tradições por meio de músicas que despertam memórias, como o frevo-canção.
Com estandartes ornamentados, fantasias bordadas e sombrinhas coloridas, os blocos transformam o Sítio Histórico em um verdadeiro espetáculo de beleza, cores e nostalgia.
Ao longo do percurso, o público poderá se encantar com o lirismo que marca esse estilo carnavalesco, com ritmos que atravessam gerações e exaltam o romantismo característico dos blocos líricos.
A programação do evento é completamente gratuita, com a expectativa de mais uma noite com celebrações da cultura popular local, uma forma de manter viva uma das expressões mais tradicionais do Carnaval de Olinda.
Confira a lista dos Blocos Líricos que vão participar do evento:
- Bloco Amantes das Flores de Camaragibe
- Bloco Batutas de São José
- Bloco Confete e Serpentina
- Bloco Cordas e Retalhos
- Bloco da Saudade
- Bloco Damas e Valetes de Olinda
- Bloco das Flores
- Bloco das Flores do Paulista
- Bloco das Ilusoes
- Bloco dos Sonhos
- Bloco Eu Quero Mais - Anfitrião
- Bloco Flabelo do Amor
- Bloco Flor da Lira de Olinda
- Bloco Flor do Eucalipto de Moreno
- Bloco Flor do Tamarindo de Carpina
- Bloco Flores do Capibaribe
- Bloco Lira do Carpina
- Bloco Mãe e Filha
- Bloco Sempre Feliz do Paulista
- Bloco Utopia e Paixão
- Bloco Verde Linho
- Boemios da Boa Vista
- Com Você no Coração
- Edite no Cordão
- Estrela da Ilha
- Flabelo Encantado
- Folguedos de Surubim
- Folia de Gravatá
- Magia Lírica
- O Bonde
- Pierrot de São Jose
- Seresteiro de Salgadinho
- Som de Serenata de Paudalho
Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe
Com estrutura e programação semelhantes às de Olinda, o 14º Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe, também na RMR, ocorre com muitas cores e músicas tradicionais neste domingo (22), às 19h, no bairro Vila da Fábrica, nas proximidades da Praça Antônio Luiz de Souza.
Confira a lista dos blocos que se apresentam:
- Flor Tamarindo
- Utopia e Paixão
- Boêmios da Boa Vista
- Pierrot de São José
- Cordas e Retalhos
- Som de Serenata
- Batutas de São José
- Flores de Paulista
- Damas e Valete
- Bloco das Flores
- Bloco Carnavalesco Misto Lira do Carpina
- Bloco Flor da Lira do Recife
- Bloco Flor da Lira de Carpina
- Orquestra de Pau e Corda 100% Camará
- Bloco Amantes das Flores
Serviços
27º Encontro de Blocos Líricos de Olinda
- Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 19h
- Local: Rua XV (15) de Novembro, Varadouro – Olinda
- Entrada: Gratuita
14º Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe
- Data e horário: Domingo, 22 de fevereiro, às 19h
- Local: Vila da Fábrica, Camaragibe – nas proximidades da Praça Antônio Luiz de Souza.
- Entrada: Gratuita