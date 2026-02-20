Sex, 20 de Fevereiro

pós-carnaval

Olinda e Camaragibe sediam Encontros de Blocos Líricos no sábado (21) e no domingo (22)

Eventos acontecem após os festejos de Carnaval e contam com agremiações líricas e frevo-canções

Encontro dos Blocos Líricos, em OlindaEncontro dos Blocos Líricos, em Olinda - Foto: Divulgação

As ruas e ladeiras históricas de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), serão palco do 27º Encontro de Blocos Líricos, que acontece na noite deste sábado (21). O evento é um espetáculo de cores embalado pelos acordes românticos das orquestras, pelas danças compassadas, por uma atmosfera singular que somente o lirismo consegue transmitir, e reúne agremiações que preservam a tradição do Carnaval lírico pernambucano.

A saída do cortejo ocorre a partir das 19h, na Rua 15 de Novembro, conhecida como a rua da Ladeira da Prefeitura de Olinda, e promete entreter os participantes, revivendo tradições por meio de músicas que despertam memórias, como o frevo-canção.

Com estandartes ornamentados, fantasias bordadas e sombrinhas coloridas, os blocos transformam o Sítio Histórico em um verdadeiro espetáculo de beleza, cores e nostalgia.

Ao longo do percurso, o público poderá se encantar com o lirismo que marca esse estilo carnavalesco, com ritmos que atravessam gerações e exaltam o romantismo característico dos blocos líricos.

A programação do evento é completamente gratuita, com a expectativa de mais uma noite com celebrações da cultura popular local, uma forma de manter viva uma das expressões mais tradicionais do Carnaval de Olinda.

Confira a lista dos Blocos Líricos que vão participar do evento:

  1. Bloco Amantes das Flores de Camaragibe
  2. Bloco Batutas de São José
  3. Bloco Confete e Serpentina
  4. Bloco Cordas e Retalhos
  5. Bloco da Saudade
  6. Bloco Damas e Valetes de Olinda
  7. Bloco das Flores
  8. Bloco das Flores do Paulista
  9. Bloco das Ilusoes
  10. Bloco dos Sonhos
  11. Bloco Eu Quero Mais - Anfitrião
  12. Bloco Flabelo do Amor
  13. Bloco Flor da Lira de Olinda
  14. Bloco Flor do Eucalipto de Moreno
  15. Bloco Flor do Tamarindo de Carpina
  16. Bloco Flores do Capibaribe
  17. Bloco Lira do Carpina
  18. Bloco Mãe e Filha
  19. Bloco Sempre Feliz do Paulista
  20. Bloco Utopia e Paixão
  21. Bloco Verde Linho
  22. Boemios da Boa Vista
  23. Com Você no Coração
  24. Edite no Cordão
  25. Estrela da Ilha
  26. Flabelo Encantado
  27. Folguedos de Surubim
  28. Folia de Gravatá
  29. Magia Lírica
  30. O Bonde
  31. Pierrot de São Jose
  32. Seresteiro de Salgadinho
  33. Som de Serenata de Paudalho

Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe
Com estrutura e programação semelhantes às de Olinda, o 14º Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe, também na RMR, ocorre com muitas cores e músicas tradicionais neste domingo (22), às 19h, no bairro Vila da Fábrica, nas proximidades da Praça Antônio Luiz de Souza.

Confira a lista dos blocos que se apresentam: 

  1. Flor Tamarindo
  2. Utopia e Paixão
  3. Boêmios da Boa Vista
  4. Pierrot de São José
  5. Cordas e Retalhos
  6. Som de Serenata
  7. Batutas de São José
  8. Flores de Paulista
  9. Damas e Valete
  10. Bloco das Flores
  11. Bloco Carnavalesco Misto Lira do Carpina
  12. Bloco Flor da Lira do Recife
  13. Bloco Flor da Lira de Carpina
  14. Orquestra de Pau e Corda 100% Camará
  15. Bloco Amantes das Flores

 

Serviços
27º Encontro de Blocos Líricos de Olinda

14º Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe

