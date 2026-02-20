A- A+

pós-carnaval Olinda e Camaragibe sediam Encontros de Blocos Líricos no sábado (21) e no domingo (22) Eventos acontecem após os festejos de Carnaval e contam com agremiações líricas e frevo-canções

As ruas e ladeiras históricas de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), serão palco do 27º Encontro de Blocos Líricos, que acontece na noite deste sábado (21). O evento é um espetáculo de cores embalado pelos acordes românticos das orquestras, pelas danças compassadas, por uma atmosfera singular que somente o lirismo consegue transmitir, e reúne agremiações que preservam a tradição do Carnaval lírico pernambucano.

A saída do cortejo ocorre a partir das 19h, na Rua 15 de Novembro, conhecida como a rua da Ladeira da Prefeitura de Olinda, e promete entreter os participantes, revivendo tradições por meio de músicas que despertam memórias, como o frevo-canção.

Com estandartes ornamentados, fantasias bordadas e sombrinhas coloridas, os blocos transformam o Sítio Histórico em um verdadeiro espetáculo de beleza, cores e nostalgia.

Ao longo do percurso, o público poderá se encantar com o lirismo que marca esse estilo carnavalesco, com ritmos que atravessam gerações e exaltam o romantismo característico dos blocos líricos.

A programação do evento é completamente gratuita, com a expectativa de mais uma noite com celebrações da cultura popular local, uma forma de manter viva uma das expressões mais tradicionais do Carnaval de Olinda.

Confira a lista dos Blocos Líricos que vão participar do evento:

Bloco Amantes das Flores de Camaragibe Bloco Batutas de São José Bloco Confete e Serpentina Bloco Cordas e Retalhos Bloco da Saudade Bloco Damas e Valetes de Olinda Bloco das Flores Bloco das Flores do Paulista Bloco das Ilusoes Bloco dos Sonhos Bloco Eu Quero Mais - Anfitrião Bloco Flabelo do Amor Bloco Flor da Lira de Olinda Bloco Flor do Eucalipto de Moreno Bloco Flor do Tamarindo de Carpina Bloco Flores do Capibaribe Bloco Lira do Carpina Bloco Mãe e Filha Bloco Sempre Feliz do Paulista Bloco Utopia e Paixão Bloco Verde Linho Boemios da Boa Vista Com Você no Coração Edite no Cordão Estrela da Ilha Flabelo Encantado Folguedos de Surubim Folia de Gravatá Magia Lírica O Bonde Pierrot de São Jose Seresteiro de Salgadinho Som de Serenata de Paudalho

Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe

Com estrutura e programação semelhantes às de Olinda, o 14º Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe, também na RMR, ocorre com muitas cores e músicas tradicionais neste domingo (22), às 19h, no bairro Vila da Fábrica, nas proximidades da Praça Antônio Luiz de Souza.

Confira a lista dos blocos que se apresentam:

Flor Tamarindo Utopia e Paixão Boêmios da Boa Vista Pierrot de São José Cordas e Retalhos Som de Serenata Batutas de São José Flores de Paulista Damas e Valete Bloco das Flores Bloco Carnavalesco Misto Lira do Carpina Bloco Flor da Lira do Recife Bloco Flor da Lira de Carpina Orquestra de Pau e Corda 100% Camará Bloco Amantes das Flores

Serviços

27º Encontro de Blocos Líricos de Olinda

Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 19h

Local: Rua XV (15) de Novembro, Varadouro – Olinda

Entrada: Gratuita

14º Encontro de Blocos Líricos de Camaragibe

Data e horário: Domingo, 22 de fevereiro, às 19h

Local: Vila da Fábrica, Camaragibe – nas proximidades da Praça Antônio Luiz de Souza.

Entrada: Gratuita

