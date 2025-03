A- A+

CARNAVAL 2025 Olinda monta esquema de trânsito para o desfile do "Camburão da Alegria" Os bloqueios começam às 7h do domingo (9), podendo seguir até as 21h

Neste domingo (9), Olinda recebe mais um tradicional desfile de Carnaval, o bloco "Camburão da Alegria", que sai pelas ruas da cidade a partir das 12h.

Para garantir a segurança e fluidez do trânsito durante a folia, a prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, preparou um esquema especial de bloqueios.

As interdições vão funcionar a partir das 7h, podendo seguir até as 21h, com bloqueio apenas no corredor principal da festa, que é a avenida Getúlio Vargas, na altura da Praça 12 de Março, até a altura da rua Doutor Manoel de Barros Lima, no Bairro Novo.

Neste caso, as linhas de ônibus e veículos de menor porte que passam pela avenida Olinda, no sentido Recife-Olinda, deverão seguir pela avenida Min. Marcos Feire, pela orla da cidade.

Já para quem vem no sentido contrário, de Paulista para Olinda, deverá acessar a avenida Carlos de Lima Cavalcante e seguir pela avenida São Miguel até a rua no Sol.

A logística dos bloqueios será realizada na noite de sábado (8), com o uso de caminhões munk e retroescavadeiras para posicionar as manilhas de concreto, colocadas nas ruas para garantir a segurança dos foliões e o bom andamento do desfile.

