Região Metropolitana do Recife Olinda: caminhão desgovernado atinge e destrói parte de casa no bairro da Tabajara Caso aconteceu na rua Dinamarca

Um caminhão desgovernado atingiu e destruiu parte de uma casa em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na tarde dessa quarta-feira (30).

O caso aconteceu na rua Dinamarca, no bairro da Tabajara. Ninguém foi ferido.

Segundo a Prefeitura de Olinda, a Defesa Civil isolou o local, e a família foi encaminhada para a casa de parentes.

"A remoção do caminhão acontece nesta quinta-feira (31) com guincho especializado, devido à complexidade do acidente", destacou a gestão.

Ainda de acordo com a prefeitura, a responsabilidade pela remoção e reparos é do proprietário do veículo.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista e nem o que provocou o acidente.

Após a retirada do caminhão, a Defesa Civil fará uma nova avaliação do imóvel.

