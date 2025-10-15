A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: caminhão desgovernado desce ladeira e atinge muro de residência; motorista fica ferido Caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (14), na Rua Rita Maria da Silva, no bairro do Fragoso, e foi registrado por câmeras de segurança

Um caminhão desceu desgovernado por uma ladeira e atingiu o muro de uma casa na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O motorista ficou ferido.

O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (14), na Rua Rita Maria da Silva, no bairro do Fragoso, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o veículo da Neoenergia Pernambuco, ocupado por dois eletricistas da distribuidora, desce a via, atinge a estrutura e tomba.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi acionado para a ocorrência, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens.

Três viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local, entre salvamento, resgate e comando operacional. As equipes realizaram a retirada do condutor que, de acordo com a corporação, apresentava ferimento no braço direito.

O motorista, que não teve o nome e idade divulgados, foi encaminhado consciente e orientado para uma unidade de saúde particular.



Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que o acidente envolvendo um veículo da distribuidora aconteceu após uma falha mecânica.

"Os dois eletricistas que estavam no carro passam bem. Um recebeu atendimento médico e o outro não teve ferimentos", destacou a empresa, informando que nenhum morador da casa atingida pelo veículo foi ferido.

A Neoenergia também destacou que o caminhão envolvido no caso havia passado por manutenção preventiva no mês de agosto e estava com as revisões em dia.

"A empresa garante que todos os prejuízos do morador serão ressarcidos", afirmou a Neoenergia.

Confira nota da Neoenergia Pernambuco na íntegra

"A Neoenergia Pernambuco informa que um veículo da distribuidora se envolveu em um acidente, na tarde desta terça-feira (14), no bairro de Fragoso, em Olinda, após uma falha mecânica enquanto descia uma via, e acabou atingindo uma residência. Os dois eletricistas que estavam no carro passam bem. Um recebeu atendimento médico e o outro não teve ferimentos. O veículo havia passado por manutenção preventiva em agosto e estava com as revisões em dia. A empresa garante que todos os prejuízos do morador serão ressarcidos. Ninguém foi ferido na residência".

Veja também