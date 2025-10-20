A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: cardume de arraias é avistado na praia de Casa Caiada; especialistas explicam aparição Segundo professor da UFPE, agregação geralmente acontece no período de reprodução

Um cardume de arraias foi avistado nesse domingo (19), no mar da praia de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O registro foi feito do alto de um prédio, pela influenciadora digital e moradora da área, Nataline Melo, por volta das 15h.

"Quando olhamos pela varanda, vimos algo na água, ficamos sem entender. Coloquei o zoom e vimos que era arraia. Tinham uns quatro grupinhos", afirmou Nataline, destacando que desceu do apartamento e foi até até a praia para verificar de perto.



"Tivemos a ideia de descer porque elas estavam muito na beira, quando chegamos lá, elas já tinham ido mais para dentro. Apareceram de novo e foram nadando até o lado de Bairro Novo e sumiram. Nesse dia, a água estava bem quentinha, maravilhosa, cheia de siri, de natureza", lembrou a influenciadora.



Segundo o biólogo marinho Mário Barletta, especialista em ecologia e conservação de ecossistemas costeiros e estuarinos e professor do departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a agregação dos indivíduos de uma mesma espécie geralmente acontece no período de reprodução.

"Machos e fêmeas se reúnem para se reproduzir, mas pode ser também um cardume só de fêmeas grávidas se preparando para dar a luz aos seus filhotes. E depois de parirem, elas são fecundadas novamente", informou o especialista.

Ainda de acordo com o professor Mário Barletta, a presença de cardumes de arraias em áreas próximas à costa não é considerada comum.

"Comum não é, mas devem ter muitos estuários por perto. Estamos entrando no início do período de reprodução, que ocorre durante o verão", destacou Barletta, apontando que as arraias são peixes cartilaginosos, que possuem nadadeiras peitorais usadas para se locomover.

"Essas nadadeiras são comercializadas pelos pescadores artesanais", afirmou o professor, informando que, na base da cauda da arraia existe um ferrão.

O ambientalista André Maia destacou que as arraias que aparecem no vídeo provavelmente são da espécie Rhinoptera brasiliensis, popularmente conhecida como arraia-ticonha ou ticonha. Ele reforça a necessidade de atenção especial da população e das autoridades ambientais.

"Embora a R. brasiliensis costume nadar e alimentar-se próximo ao fundo ou em águas rasas, o aparecimento próximo à costa habitada exige cautela. Diferente de algumas raias que ficam soterradas e podem ser pisadas por banhistas, esta espécie geralmente não possui um hábito de 'esconder-se' no sedimento tanto quanto outras", afirmou André Maia.

O ambientalista aponta que os ferrões na cauda podem provocar perfurações dolorosas. "É fundamental que banhistas evitem pisar ou encostar no animal, não o acuem ou ataquem, e mantenham distância se virem", alertou Maia.

Em caso de perfuração, André Maia orienta lavar bem a região com água limpa, imobilizar o membro atingido, aplicar compressa de água quente e buscar atendimento médico em caso de dor intensa, edema ou sinais de infecção.

"Em regiões costeiras como a de Olinda, a captura ou a pesca indiscriminada de raias, especialmente se forem espécies vulneráveis ou com ciclo de vida lento, pode agravar ameaças à população dessas espécies. Assim, pesca predatória ou uso de redes de arrasto em áreas rasas onde as arraias frequentem configura risco ambiental", reforçou o ambientalista.

