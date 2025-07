A- A+

SAÚDE Olinda: casos de dengue caem 40% em em 2025, mas população ainda deve manter alerta A tendência de queda aparece em praticamente todas as classificações da doença

Segundo dados da Vigilância Ambiental de Olinda, de janeiro até a primeira semana de julho de 2025, a cidade registrou uma queda significativa nos casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano, foram 1.275 notificações, contra 2.127 em 2024 — o que representa uma redução de 40,1%.

A tendência de queda aparece em praticamente todas as classificações da doença. Os casos prováveis de dengue passaram de 1.247 para 942, uma redução de 24,5%. Já os registros de dengue clássica caíram 43,9%, de 838 para 470 ocorrências.

A forma mais preocupante da doença, a dengue com sinais de alarme, reduziu de 26 para apenas 2 casos (queda de 92,3%), enquanto os casos graves passaram de dois para um.

Também houve diminuição nos casos descartados, que caíram de 880 em 2024 para 333 este ano, o que representa 62,2% a menos.

De acordo com a gestão do município, os dados apontam para uma melhora no controle da doença, reflexo das ações contínuas de vigilância e mobilização da gestão municipal.

Ainda assim, a Vigilância Ambiental reforça que o envolvimento da população segue sendo indispensável para evitar novos surtos, especialmente durante os períodos mais propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Apesar da redução nos casos, o combate à dengue continua exigindo atenção e participação ativa da população. A principal forma de prevenção é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em água parada. Entre as medidas essenciais estão:

Evitar acúmulo de água em recipientes como pneus, garrafas, vasos de plantas e caixas d’água;

Manter lixeiras tampadas;

Limpar calhas e ralos regularmente;

Guardar baldes e outros reservatórios com a boca para baixo.

Para fortalecer as ações de combate, a Vigilância Ambiental de Olinda disponibiliza um canal de atendimento via WhatsApp para denúncias de focos do mosquito: (81) 9286-0583.

Ao receber uma solicitação, as equipes de Agentes de Combate às Endemias são acionadas e realizam visitas ao local indicado.

