CELEBRAÇÃO Olinda celebra 490 anos com agenda especial nesta quarta-feira (12); confira programação completa Corte de bolo, desfiles carnavalescos e shows musicais integram a programação do aniversário da cidade

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, comemorará seus 490 anos com uma programação especial nesta quarta-feira (12). A festa contará com desfiles de agremiações carnavalescas, shows em frente ao Palácio dos Governadores e o tradicional corte de bolo.

As celebrações começam às 9h, com uma missa na Catedral da Sé, e seguem ao longo do dia com diversas atividades, incluindo uma sessão de fotos com o Homem da Meia-Noite e os desfiles da Pitombeira dos Quatro Cantos e da Família Salustiano.

Os shows musicais começam às 17h, em um palco montado no Largo da Prefeitura, com apresentações de artistas locais como Zuza Miranda e Thaís, Mestra Ana Lúcia do Coco, Gangga Barreto, Orquestra de Bolso e Sambadeiras.

Às 18h, será lançado o documentário Olinda Sacra no Largo do Mosteiro de São Bento. Meia hora depois, haverá o corte do bolo e a distribuição de duas mil fatias para a população.

“É um momento especial para celebrarmos nossa história, nossa cultura e o povo olindense que torna esta cidade tão especial. Convido todos a participarem da nossa festa e juntos celebrarmos os 490 anos de Olinda”, convida Mirella Almeida, prefeita da cidade.

Confira a programação completa:



Manhã

9h – Missa em homenagem ao aniversário de Olinda, na Catedral da Sé

9h às 16h – Sessão de fotos na sede do Homem da Meia-Noite, na Estrada do Bonsucesso



Tarde

15h – Desfile do Menino da Tarde (Largo da Igreja de Guadalupe até a sede da Prefeitura)

16h – Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos (da sede da agremiação ao Largo da Prefeitura)

17h – Cortejo da Família Salustiano (Estrada do Bonsucesso até a sede da Prefeitura)

17h30 – Cortejo Cultural Itinerante (com bois, ursos, palhaços e brincantes da cultura pernambucana, do Largo do Bonsucesso à Prefeitura)

18h – Lançamento do documentário Olinda Sacra (Largo do Mosteiro de São Bento)

18h30 – Queima de fogos e corte do bolo



Noite – Shows no Largo da Prefeitura

17h – Zuza Miranda e Thaís

18h – Mestra Ana Lúcia do Coco

19h – Gangga Barreto

20h – Orquestra de Bolso

21h – Sambadeiras

