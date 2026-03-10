A- A+

ANIVERSÁRIO DE OLINDA Olinda celebra 491 anos com shows de Elba Ramalho, cápsula do tempo e Festival Canavial Programação oficial para esta quinta-feira (12) inclui cortejo do Cariri Olindense, bolo gigante e integração com festival multicultural

A prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), detalhou a programação oficial para o aniversário de 491 anos da cidade, celebrado nesta quinta-feira (12).

Além das tradicionais homenagens, as festividades deste ano ganham o reforço do Festival Canavial, que levará shows de artistas como Elba Ramalho e Quinteto Violado para o Polo do Carmo.

Um dos momentos mais simbólicos será a instalação de uma "cápsula do tempo" na Catedral da Sé, durante a Missa em Ação de Graças, às 9h.

Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Marília Banholzer, o objeto trará uma reflexão sobre o que foi construído em Olinda, além de uma carta com diretrizes para que seja reaberto daqui a um século.

A secretário pontuou ainda que a agenda é uma celebração da cultura, do patrimônio e do turismo, reforçando a relevância do município para o mundo. A programação do dia 12 começa cedo, às 5h, com o "Acorda Povo" saindo da Capela de Sant’Ana, em Rio Doce, em direção à Praça Duque de Caxias.

Festival Canavial

Integrado ao aniversário, o Festival Canavial ocorre entre os dias 10 e 15 de março. O produtor e coordenador do evento, Afonso Oliveira, destacou que a escolha de Olinda reforça o conceito desta edição. “Ter Olinda no Festival Canavial remete ao tema deste ano, que é a celebração das matas e dos quilombos”, explicou.

No dia do aniversário, o Polo do Carmo recebe o cortejo do Cariri Olindense às 15h e o corte simbólico do bolo às 16h. A noite contará com apresentações de Elba Ramalho, Quinteto Violado, Coco das Artes, Orquestra do Avesso e Sambadeiras. Nos dias seguintes, o palco recebe nomes como a Velha Guarda do Salgueiro e Graça Onasilê.

Destaques da quinta-feira (12)

5h: Acorda Povo (Saída da Capela de Sant’Ana, Rio Doce)

9h: Missa na Sé e instalação da cápsula do tempo

15h: Cortejo do Cariri Olindense (até a Praça do Carmo)

16h: Corte simbólico do bolo no Coreto do Carmo

Noite: Shows de Elba Ramalho e Quinteto Violado (Polo do Carmo)

