OLINDA Olinda celebra aniversário com shows e espírito carnavalesco; confira a programação União de agremiações carnavalescas está entre as atrações

Frevo, shows ao vivo e futebol. A programação do aniversário de Olinda, que completa 488 de história neste domingo (12), traz de volta o espírito carnavalesco, com cortejos de agremiações pelas ruas do Sítio Histórico, shows na Praça do Carmo, eventos esportivos, entre outras opções de lazer.

Às 16h, a Pitombeira dos Quatro Cantos, o Galo da Madrugada e o John Travolta saem em conjunto em celebração aos aniversários das cidades-irmãs. O cortejo sai da sede da Pitombeira, localizada na rua 27 de janeiro, no Carmo, e segue pelas Ruas Prudente de Morais, Ribeira, São Bento, encerrando na sede da troça.

A programação musical, que também começa às 16h, terá shows de Almir Rouche, Quinteto Violado, Maracatu Nação Pernambuco, Cassino Tropical e Quinteto do Frevo. As apresentações acontecem na Praça do Carmo, no Palco Erasto Vasconcelos, principal pólo dos últimos carnavais olindenses.

Além dos shows musicais, a Praça do Carmo sediará o corte do bolo gigante a partir das 19h. De acordo com a prefeitura de Olinda, o bolo, com recheio de chocolate, terá aproximadamente 488 quilos e servirá cerca de 5 mil fatias.

Ciclofaixa unificada

Ao longo do domingo, Olinda e Recife – que compartilham a mesma data de aniversário – promovem, também, uma ação voltada para os ciclistas. Uma “ciclofaixa especial” com um percurso de 4,5 quilômetros será instalada temporariamente em um trecho que une as cidades-irmãs.

A via funcionará das 7h às 16h e atravessará localidades como Bairro Novo, Carmo, Varadouro, Santa Tereza e Salgadinho, em Olinda. A ciclofaixa, que normalmente tem cerca de três quilômetros e é restrita à Marim dos Caetés, será estendida até a Avenida Cruz Cabugá, no Recife. Segundo a prefeitura de Olinda, agentes de trânsito atuarão no bloqueio da circulação de veículos e na orientação dos ciclistas e condutores de veículos motorizados.

Futebol

Além dos shows e da ciclovia especial, um torneio de futebol movimenta a cidade durante o domingo de aniversário. A competição, voltada para atletas amadores, terá partidas no Estádio Grito da República, em Rio Doce; e no Olindão, em Jardim Brasil.

A disputa começa às 8h e terá um total de 28 equipes participantes. De acordo com a Secretaria de Esportes de Olinda, o torneio envolve jogos únicos e disputas por pênaltis, em caso de empates.



