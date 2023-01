A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda celebra Dia de Reis com cortejo e a tradicional Queima da Lapinha nesta sexta-feira (6) Cortejo que sairá às 19h30 do Largo do Amaro Branco

Com a tradicional Queima da Lapinha, que marca o encerramento do ciclo natalino, o município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, celebra o Dia de Reis, nesta sexta-feira (6).

A festa contará com um cortejo que sairá às 19h30 do Largo do Amaro Branco, seguindo pela Avenida São Miguel, Praça Dantas Barreto, Rua do Sol, até a Praça do Carmo.



No local, acontecerá a apresentação do pastoril Estrela de Belém, da Mestra Ana Lúcia, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Na sequência, será realizada a queima da lapinha, manifestação folclórica que simboliza o fim do ciclo natalino.

Além do cortejo, a Festa de Reis também será celebrada, simultaneamente, na Casa da Rabeca, no bairro Cidade de Tabajara, com apresentações da família Salustiano e grupos de Cavalo-Marinho.

