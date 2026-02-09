Seg, 09 de Fevereiro

FREVO

Olinda celebra Dia do Frevo com apresentações de orquestras no Sítio Histórico

Apresentações em diferentes pontos da cidade começam a partir das 16h

Estão previstas apresentações simultâneas de orquestras de frevo em diferentes pontos do Sítio HistóricoEstão previstas apresentações simultâneas de orquestras de frevo em diferentes pontos do Sítio Histórico - Foto: Sandro Barros/Prefeitura de Olinda/Divulgação

Para celebrar o Dia do Frevo, nesta segunda-feira (9), a cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, promove programação simbólica.

Segundo a gestão, a celebração iniciou ao meio-dia, com representandes do ritmo no Alto da Sé.

Já para o período da tarde, estão previstas apresentações simultâneas de orquestras de frevo em diferentes pontos do Sítio Histórico, a partir das 16h:

Casa do Turista – Quatro Cantos;
Largo do Amparo;
Escadaria da Igreja do Carmo;
Sede do Cariri Olindense – Largo do Guadalupe;
Alto da Sé.

• Carnaval 2026: 27ª Noite dos Tambores Silenciosos de Olinda ocorre nesta segunda-feira (9)

• Olinda implementa ação inédita de cuidado para mulheres turistas durante o período de Carnaval

• No Dia do Frevo, Paço do Frevo comemora aniversário com 12 horas de programação

A programação em homenagem ao Dia do Frevo encerra às 17h, com solenidade no Palácio dos Governadores, com maestros de frevo do Carnaval e entrega das camisas oficiais das Orquestras Itinerantes do Carnaval.

"Com ações distribuídas ao longo do dia, o Dia do Frevo reafirma Olinda como território do frevo, celebrando seus mestres, suas orquestras e a força de uma cultura que pulsa nas ladeiras e encanta o Brasil", destaca a prefeitura.

Recife
O equipamento Paço do Frevo, na área central do Recife, abre as portas em horário estendido nesta segunda (9), com funcionamento até as 21h30, e acesso gratuito para todos os públicos.

As quase 12 horas de programação têm início com “Doses de Frevo”, visitas guiadas pelos educadores do espaço. A equipe apresenta aos visitantes três exposições em cartaz: “Frevo Vivo”, mostra principal que ocupa parte do térreo e o terceiro andar; “Frevo pra Vestir”, dedicada ao universo das fantasias e adereços; e “Maestros - Retratos da Folia”, com imagens de maestros que lideram tradicionais orquestras.

O público também tem a chance de participar de vivências curtas com o frevo, sem a necessidade de inscrição prévia. As aulinhas de música ocorrem às 15h20 e 16h, e de dança, às 18h, 18h30, 19h e 19h30.

A troça carnavalesca mista Eu Me Paço Mesmo desfila, a partir das 19h, pela Praça do Arsenal da Marinha, ao som da Orquestra Backstage. A concentração será em frente ao equipamento cultural. 

Logo após o desfile, o palco montado na Praça do Arsenal recebe a cantora Nena Queiroga. Ela comanda um show em homenagem ao frevo, a partir das 20h, com participações de convidados como Ylana, Flaira Ferro, Rafa Grun, Orquestra Malassombro, Robertto e Coral Edgard Moraes, além dos passistas do projeto Você e Eu no Frevo. 

