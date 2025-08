A- A+

Padroeiro Olinda celebra o padroeiro da cidade, o Santíssimo Salvador do Mundo, nesta quarta-feira (6) A programação conta com procissão, santa missa e apresentações culturais na Catedral da Sé

Nesta quarta-feira (6), Olinda celebra com procissão, santa missa e apresentações culturais o dia do Padroeiro Santíssimo Salvador do Mundo, na Catedral do santo, mais conhecida com o a Catedral da Sé. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura da cidade, reúne fé e cultura popular, reforçando o compromisso com a valorização das tradições da cidade.

A procissão do padroeiro, sairá da sede da Prefeitura de Olinda, às 16h. O cortejo percorre ruas históricas como a Prudente de Moraes, o Largo do Amparo e a Saldanha Marinho, finalizando na Catedral da Sé, onde será celebrada a missa de encerramento às 18h, presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Paulo Jackson.

A noite do dia de celebração do padroeiro terminará em clima de festa popular com apresentação de orquestras de frevo, passistas e a tradicional Escola de Samba Preto Velho, reforçando a identidade cultural vibrante de Olinda.

Festa do Padroeiro Santíssimo Salvador

Para garantir a tranquilidade do público, a gestão montou esquemas especiais de trânsito, mobilidade e segurança cidadã, além do reforço no cronograma de limpeza e iluminação, assim como a disponibilização de banheiros públicos.



Para o secretário de Cultura de Olinda, Luiz Adolpho, a festa representa a alma da Marim dos Caetés.

“Celebrar o Santíssimo Salvador é, antes de tudo, celebrar Olinda em sua essência. Somos uma cidade onde a fé e a cultura caminham juntas. É um momento de união, de memória e de renovação das nossas tradições”, disse.

Confira a programação:



16h – Procissão do Padroeiro São Salvador do Mundo, com saída da sede da Prefeitura de Olinda;

Percurso: Rua Prudente de Moraes, Quatro Cantos, Rua do Amparo, Largo do Amparo, Saldanha Marinho, Misericórdia, Bispo Coutinho e Catedral da Sé;

18h – Missa de encerramento na Catedral da Sé, ministrada pelo arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson;

19h30 – Apresentação de orquestras de frevo, passistas e Escola de Samba Preto Velho.

