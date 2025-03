A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: com mais de 500 documentos, central de "Perdidos e Achados" funcionará neste final de semana Serviço ocorrerá na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, localizada na avenida Santos Dumont, no Varadouro

Foliões que perderam algum item pessoal em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, durante o Carnaval 2025, poderão tentar recuperar os pertences durante este final de semana, sábado (8) e domingo (9).



O serviço de "Perdidos e Achados", da Prefeitura de Olinda, que acumula, atualmente, 519 documentos perdidos, funcionará das 8h às 17h, na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, localizada na avenida Santos Dumont, nº 177, Lado B, no bairro do Varadouro.



No espaço, que atenderá a população local e turistas, podem ser resgatados itens como documentos, carteiras, cartões de crédito, relógio e até broche.

Além de recuperar o pertence perdido, a população também poderá entregar pertences encontrados. A gestão orienta a necessidade do registro de Boletins de Ocorrência virtuais por meio do site da Secretaria de Defesa Social (SDS).

"Com essa iniciativa, a Prefeitura de Olinda busca oferecer um suporte eficiente para a recuperação de pertences perdidos, garantindo mais tranquilidade para moradores e turistas que participam da festa", afirmou a prefeitura.

A gestão também divulgou um contato de WhatsApp para informações via mensagem: (81) 98979-0054.



Após o final de semana, a Central volta a ser operada no horário regular, das 8h às 17h, sem data para encerrar o serviço, devido à demanda.



Segundo a Prefeitura de Olinda, até o momento, a Guarda Civil Municipal já registrou os seguintes dados:



- Devolução de cinco celulares;

- 519 documentos foram catalogados e aguardam pelos donos;

- 1 smartwatch aguarda pelo dono;

- 1 broche aguarda pelo dono.

