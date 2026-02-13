A- A+

Olinda: cerca 120 litros de loló armazenados em galões e garrafas são apreendidos em Salgadinho

Uma grande quantidade de loló -droga inalante de fabricação caseira feita com a mistura solventes- foi apreendida pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na noite dessa quinta-feira (12), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Aproximadamente 120 litros da substância foram encontrados em um barraco localizado no bairro de Salgadinho, após uma ação desencadeada a partir de denúncia.

De acordo com a PMPE, equipes do 1º BPM receberam informações sobre a comercialização de drogas, especialmente loló, e seguiram até o ponto indicado para averiguação.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois suspeitos, que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram.

"Foi realizado acompanhamento e, durante as buscas em um barraco, foram encontrados aproximadamente 120 litros de loló, distribuídos em galões e garrafas", afirmou a corporação.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à Delegacia do Varadouro, em Olinda, onde a ocorrência foi registrada. Os suspeitos não foram localizados até o momento.

