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SAÚDE Olinda: com atendimento gratuito, prefeitura divulga novo calendário da Clínica Móvel e Odontomóvel Serviços itinerantes passam por bairros da cidade durante a semana com consultas médicas, vacinação, exames básicos e atendimento odontológico para crianças e adultos

O novo caléndário semanal dos serviços itinerantes de atenção à saúde Clínica Móvel e Odontomóvel, oferecidos pela Prefeitura de Olinda, foi divulgado.

Com atendimento gratuito e sem a necessidade de agendamento prévio, os serviços oferecem consultas médicas, vacinação, exames básicos e atendimento odontológico para crianças e adultos de diversos bairros da cidade.

A proposta é complementar os atendimentos já realizados nas unidades de saúde e policlínicas do município, levando assistência básica para áreas com maior demanda.

Serviços

A Clínica Móvel oferece atendimento com clínico geral para adultos e crianças, além de encaminhamentos médicos, aferição de glicose, verificação de pressão arterial e vacinação contra a gripe. Tudo por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Já o Odontomóvel realiza consultas odontológicas para crianças e adultos, com serviços como limpeza, restauração e extração. Quando há necessidade de procedimentos mais complexos, os pacientes são encaminhados para unidades da rede municipal que contam com atendimento odontológico especializado.

Confira a programação desta semana:

Clínica móvel:

Terça-feira (12/05)

Passarinho

Local: Reserva Ecológica Florestal Mata do Passarinho

Referência: Em frente ao Condomínio Bajado

Quarta-feira (13/05)

Águas Compridas

Endereço: Rua Córrego da Esperança, nº 49

Quinta-feira (14/05)

Caixa D’Água

Local: Igreja Batista Renascer

Endereço: Av. Leopoldino Canuto de Melo, nº 333

Sexta-feira (15/05)

Guadalupe

Ação “Saúde nas Igrejas”

Local: Igreja de Guadalupe

Endereço: Praça Conselheiro Miguel Canuto, s/n

Sábado (16/05)

Jardim Fragoso

Local: Escola Municipal Professor João Francisco de Souza

Endereço: Rua Humberto de Lima Mendes, nº 405

Odontomóvel:

Segunda-feira (11/05)

Alto do Cajueiro

CMS

Endereço: Rua Austrália, nº 50

Referência: Ao lado do posto de saúde

Terça-feira (12/05)

Rio Doce

Endereço: Rua Papa Capim, nº 05

Referência: Ao lado da Oficina do Val

Quarta-feira (13/05)

IV Etapa de Rio Doce

Local: Associação Campo do Corinthians

Endereço: Rua 41, nº 88

Quinta-feira (14/05)

Vila Maternidade/Tabajara

Endereço: Rua Caminho do Sol, nº 49

Sexta-feira (15/05)

Guadalupe

Ação “Saúde nas Igrejas”

Local: Igreja de Guadalupe

Endereço: Praça Conselheiro Miguel Canuto, s/n

Sábado (16/05)

Jardim Fragoso

Local: Escola Municipal Professor João Francisco de Souza

Endereço: Rua Humberto de Lima Mendes, nº 405

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