Olinda: com atendimento gratuito, prefeitura divulga novo calendário da Clínica Móvel e Odontomóvel
Serviços itinerantes passam por bairros da cidade durante a semana com consultas médicas, vacinação, exames básicos e atendimento odontológico para crianças e adultos
O novo caléndário semanal dos serviços itinerantes de atenção à saúde Clínica Móvel e Odontomóvel, oferecidos pela Prefeitura de Olinda, foi divulgado.
Com atendimento gratuito e sem a necessidade de agendamento prévio, os serviços oferecem consultas médicas, vacinação, exames básicos e atendimento odontológico para crianças e adultos de diversos bairros da cidade.
A proposta é complementar os atendimentos já realizados nas unidades de saúde e policlínicas do município, levando assistência básica para áreas com maior demanda.
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Serviços
A Clínica Móvel oferece atendimento com clínico geral para adultos e crianças, além de encaminhamentos médicos, aferição de glicose, verificação de pressão arterial e vacinação contra a gripe. Tudo por demanda espontânea e por ordem de chegada.
Já o Odontomóvel realiza consultas odontológicas para crianças e adultos, com serviços como limpeza, restauração e extração. Quando há necessidade de procedimentos mais complexos, os pacientes são encaminhados para unidades da rede municipal que contam com atendimento odontológico especializado.
Confira a programação desta semana:
Clínica móvel:
Terça-feira (12/05)
Passarinho
Local: Reserva Ecológica Florestal Mata do Passarinho
Referência: Em frente ao Condomínio Bajado
Quarta-feira (13/05)
Águas Compridas
Endereço: Rua Córrego da Esperança, nº 49
Quinta-feira (14/05)
Caixa D’Água
Local: Igreja Batista Renascer
Endereço: Av. Leopoldino Canuto de Melo, nº 333
Sexta-feira (15/05)
Guadalupe
Ação “Saúde nas Igrejas”
Local: Igreja de Guadalupe
Endereço: Praça Conselheiro Miguel Canuto, s/n
Sábado (16/05)
Jardim Fragoso
Local: Escola Municipal Professor João Francisco de Souza
Endereço: Rua Humberto de Lima Mendes, nº 405
Odontomóvel:
Segunda-feira (11/05)
Alto do Cajueiro
CMS
Endereço: Rua Austrália, nº 50
Referência: Ao lado do posto de saúde
Terça-feira (12/05)
Rio Doce
Endereço: Rua Papa Capim, nº 05
Referência: Ao lado da Oficina do Val
Quarta-feira (13/05)
IV Etapa de Rio Doce
Local: Associação Campo do Corinthians
Endereço: Rua 41, nº 88
Quinta-feira (14/05)
Vila Maternidade/Tabajara
Endereço: Rua Caminho do Sol, nº 49
Sexta-feira (15/05)
Guadalupe
Ação “Saúde nas Igrejas”
Local: Igreja de Guadalupe
Endereço: Praça Conselheiro Miguel Canuto, s/n
Sábado (16/05)
Jardim Fragoso
Local: Escola Municipal Professor João Francisco de Souza
Endereço: Rua Humberto de Lima Mendes, nº 405