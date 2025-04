Olinda: com novos serviços, Nidi é retomado na Vila Olímpica de Rio Doce

A- A+

As atividades do Núcleo Infantil de Integração (Nidi) foram oficialmente retomadas na Vila Olímpica de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (23).

Com a ampliação de serviços clínicos e modalidades esportivas, a solenidade de reabertura contou com a presença da prefeita do município, Mirella Almeida, e do vice-prefeito, Chiquinho, além de outras autoridades municipais.

O recadastramento das atividades está sendo feito através do contato direto dos agentes do Nidi com os antigos beneficiários. Para novos cadastros, os interessados devem procurar a unidade de saúde mais próxima e manifestar interesse.



É possível, também, realizar a inscrição presencialmente na sede do Nidi, na Vila Olímpica de Rio Doce. É necessário apresentar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), certidão de nascimento, laudo médico da criança, comprovante de residência e documento de identidade da mãe ou responsável para efetuar o cadastro.



"Estamos aqui cumprindo com nossa responsabilidade. Não apenas por ser um compromisso de campanha, mas por obrigação humana. Só compreende a dor e o amor quem vive. Quem não vive, precisa acolher, não julgar. A inclusão é o primeiro passo para o desenvolvimento do nosso município", afirmou a prefeita Mirella Almeida.

O Nidi irá funcionar temporariamente na Vila Olímpica de Rio Doce, enquanto se finaliza a estrutura do novo Centro de Atendimento Integrado, que será oficialmente “A Casa do Nidi”.

“Vamos para um espaço maior e melhor, onde diversas secretarias atuarão de forma integrada. Nesse novo centro, atenderemos não apenas crianças atípicas, mas pessoas neurodivergentes de todas as idades, além de suas famílias. Será um centro de acolhimento completo e humanizado”, celebrou a gestora.

Novos atendimentos

O Nidi funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e será coordenado pela Secretaria de Saúde, com o apoio das secretarias de Esportes, Educação e Assistência Social. O projeto oferecerá serviços especializados, como atendimentos psicológico, pediátrico, psiquiátrico, fonoaudiológico, odontológico (com uso do odontomóvel) e terapia ocupacional.



A secretária de Saúde, Ana Cláudia Callou, ressaltou que a retomada representa um marco na gestão municipal.

"Retomamos este serviço com uma abordagem diferenciada, contando com uma equipe multidisciplinar preparada para atender às diversas demandas das nossas crianças. É um momento significativo, e nossa meta é expandir ainda mais este serviço para outros pontos da cidade", afirmou.

Uma das principais novidades é que os atendimentos passarão a ser realizados por profissionais aprovados no último concurso público. O fonoaudiólogo André Cavalcanti, um dos concursados, destacou a importância dessa mudança.

"A expectativa é enorme. Sabemos das reais necessidades dessas crianças e da importância de um atendimento estável. Com vínculo efetivo, podemos oferecer um acompanhamento digno, constante e eficiente para a evolução de cada caso", ressaltou.

Além do suporte clínico, o Nidi seguirá promovendo atividades esportivas como natação, karatê, futsal e voleibol — práticas que desenvolvem as atividades psicomotoras, especialmente para crianças neurodivergentes.



Retorno

O pequeno Samuel, de apenas 5 anos, estava eufórico para voltar às atividades. Sua mãe, Isacquelina Souza, comentou a empolgação do filho com o retorno.

"Ele adora o Nidi! Já chegou procurando os professores, querendo entrar nas salas", declarou.

Já Jani Maria da Silva, mãe de Pietro Gabriel, também de 5 anos, comemorou os novos serviços ofertados.

"Estou encantada com essa ampliação. Mais terapias, mais acolhimento, inclusive para nós, mães. É um alívio saber que meu filho contará com um suporte tão completo", destacou.



