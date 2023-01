Olinda começa a cadastrar trabalhadores de materiais recicláveis para Carnaval 2023; veja como fazer

A- A+

Trabalhadores que desejam atuar como coletores de materiais recicláveis no Carnaval 2023 de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, já podem fazer cadastro virtual junto à prefeitura. De acordo com a gestão municipal, serão priorizados trabalhadores que sejam residentes na cidade.

A expectativa da prefeitura é de realizar mais de 1.200 inscrições e reciclar 70 toneladas de resíduos.

Quem optar por fazer a inscrição online pode se cadastrar por meio deste link. É preciso anexar foto, RG, CPF e comprovante de residência. Após a inscrição, a secretaria entrará em contato para a entrega do crachá de identificação.

A partir da próxima segunda-feira (30), a inscrição também será presencial, na Secretaria Executiva de Meio Ambiente do município, localizada na Estrada do Bonsucesso, nº 306, Bonsucesso, das 8h às 13h.

Quem escolher se cadastrar presencialmente na secretaria deve apresentar duas fotos 3x4, RG, CPF e comprovante de residência. Nesta modalidade de inscrição, o trabalhador sai com o crachá de identificação no mesmo dia.

As pessoas em situação de rua podem se inscrever no formulário e também na sede da secretaria, apresentando o nome completo e algum documento de identificação. A ausência de documentação não será impeditivo para o cadastramento das pessoas em situação de rua.



A Escola Municipal Duarte Coelho, localizada na rua do Bonfim, nº 315, será o ponto de recebimento dos resíduos coletados pelos trabalhadores no Carnaval e servirá também como local de apoio para descanso, hidratação e venda dos materiais reciclados pelos trabalhadores.

Referência de valores e tipos de resíduos

Alumínio, papelão, plástico e óleo estarão entre os resíduos priorizados na coleta.

Confira os valores em kg e em litro, no caso de óleo de cozinha:

Alumínio: R$ 5,50

Garrafas PET e plástico: a partir de R$ 1

Papelão: a partir de R$ 0,30

Vidro: a partir de R$ 0,50

Óleo: a partir de R$ 1 (o litro)

