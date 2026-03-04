A- A+

OLINDA 491 ANOS Olinda celebra 491 anos com cortejo cultural, bolo, shows de Elba Ramalho, Quinteto Violado e mais Cidade celebra aniversário na próxima quinta-feira (12) com atividades abertas ao público

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, comemora o seu aniversário de 491 anos na próxima quinta-feira (12) e terá uma programação especial para a data.

A celebração terá frevo na orla, missa em ação de graças, cortejo cultural, tradicional corte do bolo e shows com artistas ligados à história do município.

Às 5h, o “Acorda Povo na Orla” sai da Capela de Sant’Ana, em Rio Doce, até a Praça Duque de Caxias, com a Orquestra Maracafrevo e passistas animando moradores e visitantes.

Já a Catedral da Sé recebe a Missa em Ação de Graças, às 9h, pelo aniversário da cidade. Na ocasião, será instalada uma cápsula do tempo em homenagem aos 500 anos de Olinda, que será celebrado em 2035.

Em seguida, a partir das 15h, o cortejo do Cariri Olindense segue da sede do grupo até a Praça do Carmo.

No final da tarde, ocorre o tradicional corte do bolo simbólico no Coreto, com distribuição de fatias ao público.

A festa continua no Polo do Carmo com shows de artistas como Elba Ramalho e Quinteto Violado, além de Coco das Artes, Orquestra do Avesso e Sambadeiras.

Festival

Entre os dias 10 e 15 de março, o Festival Canavial também chega a Olinda, com o objetivo de fortalecer a cultura popular, territórios tradicionais e políticas de valorização da ancestralidade afro-indígena.

A programação também inclui roteiros turísticos a pé pelo circuito Olinda Negra, com 30 vagas, e passeios em toyotas com percurso comemorativo, com 50 inscrições gratuitas.

