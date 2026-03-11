A- A+

Feriado municipal Olinda: confira o que abre e fecha no aniversário da cidade nesta quinta-feira (12) Em comemoração ao aniversário do município, a sexta-feira (13) será considerada ponto facultativo

O dia 12 de março, que cai nesta quinta-feira, marca o aniversário das cidades-irmãs Olinda e Recife, que completam 491 e 489 anos, respectivamente.

Mas diferentemente da capital pernambucana, a data é considerada feriado municipal em Olinda. Por esse motivo, alguns serviços do município terão o funcionamento alterado, com horários especiais e reduzidos.

Já na sexta-feira (13), o município adotará ponto facultativo, mantendo o mesmo esquema adotado durante o feriado na maior parte dos serviços públicos.

Confira o que abre e fecha em Olinda nesta quinta (12) e sexta-feira (13):



Shopping

O Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada, terá horário especial nesta quinta-feira (12), das 12h às 21h.

Órgãos municipais

As repartições públicas da Prefeitura de Olinda estarão fechadas na quinta-feira (12), por conta do feriado, e também na sexta-feira (13), devido ao ponto facultativo. A suspensão do expediente também vale para as escolas da rede municipal de ensino.

Saúde

As unidades básicas de saúde não funcionarão na quinta-feira (12) nem na sexta-feira (13). Já os atendimentos de urgência e emergência seguem normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Na quinta-feira (12), os mercados de Sítio Novo e de Peixinhos funcionarão em horário reduzido, das 6h às 13h. Na sexta-feira (13), o funcionamento retorna ao horário normal, das 6h às 18h.

Coleta de lixo

A coleta domiciliar será realizada normalmente nos dois dias, respeitando os horários habituais de cada bairro. Também haverá reforço na limpeza urbana, com varrição no Sítio Histórico.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

A ciclofaixa não será montada na quinta-feira (12). Como o feriado ocorre apenas em Olinda, o fluxo de veículos na cidade tende a ser maior devido ao trânsito vindo das cidades vizinhas. Na sexta-feira (13), a ciclofaixa também não será implantada.



Programação

A programação especial do aniversário de Olinda terá início ainda de madrugada e segue ao longo do dia. Entre as atividades previstas, estão o tradicional “Acorda Povo”, com a Orquestra Maracafrevo e passistas desfilando pela orla às 5h. Às 9h, a Missa em Ação de Graças ocorre na Catedral da Sé.

Durante a tarde, o público poderá acompanhar o cortejo do Cariri Olindense, saindo da sede, em Guadalupe, até a Praça do Carmo, às 15h, seguido do corte do bolo no coreto da Praça do Carmo, às 16h.

As comemorações continuam à noite, no Polo do Carmo, com shows de Elba Ramalho, Quinteto Violado, Coco das Artes, Orquestra do Avesso e Sambadeiras, a partir das 17h.

