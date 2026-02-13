Olinda: confira os principais blocos, cortejos e desfiles desta sexta-feira (13)
Nesta sexta-feira (13), a programação é intensa e espalhada por diversos pontos do Sítio Histórico
Oficialmente iniciado, o Carnaval de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, é um encontro de tradição, criatividade e alegria popular com blocos, cortejos e desfiles.
Nesta sexta-feira (13), a programação é intensa e espalhada por diversos pontos do Sítio Histórico, prometendo animar foliões de todas as idades ao longo do dia.
A partir das 14h, o T.C.M O Fazendão abre os trabalhos na Avenida Santos Dumont, levando irreverência e animação para as ruas.
Às 15h, o tradicional Boneco do Maestro Oséas concentra no Bar do Ró. A partir das 16h, o "Me Rega Que Eu Brilho" toma conta dos Quatro Cantos, enquanto o Bloco Afro Deusas do Ébano se reúne no Largo do Guadalupe, celebrando a força da cultura afro-brasileira.
Às 17h, a folia segue com vários cortejos simultâneos. A La Ursa do Bonfim sai pelo Cariri Olindense; o Abduzidos de Olinda concentra em frente à Prefeitura de Olinda; e o Feitiço da Estrela anima a Rua do Bonfim.
A partir das 18h, entram em cena os blocos T.C.M Sem Nome, com saída da Rua 27 de Janeiro; T.C.M Caraca Moleque, no Centro Luiz Freire; e o T.C.M Traquinos em Folia, que se concentra na sede da Pitombeira dos Quatro Cantos.
Às 18h, O Lord de Olinda se reúne no Largo do Guadalupe, enquanto às 18h30, o T.C.M Olinda Frevo e Folia tem concentração no Clube Vassourinhas.
A partir das 19h30, o Afoxé Babá Orixalá Funfun se apresenta na Praça Laura Nigro, trazendo ancestralidade e espiritualidade para o Carnaval.
Encerrando a noite, às 21h, dois blocos prometem agitar o Largo do Amparo: o T.C.M Me Solta Carai e o T.C.M Du Nada a Gente Sai, garantindo muita música e animação até mais tarde.
Confira os principais blocos, cortejos e desfiles que acontecem nesta sexta-feira (13) em Olinda:
• Me Rega Que Eu Brilho - Quatro Cantos - 16h
• Bloco Afro Deusas do Ébano - Largo do Guadalupe - 16h
• T.C.M O Fazendão - Av. Santos Dumont - 14h
• La Ursa do Bonfim - Cariri Olindense - 17h
• Abduzidos de Olinda - Prefeitura - 17h
• Feitiço da Estrela - R. do Bonfim, 82 - 17h
• T.C.M Sem Nome - R. 27 de Janeiro, 197 - 18h
• Boneco do Maestro Oséas - Bar do Ró - 15h
• T.C.M Caraca Moleque - Centro Luiz Freire - 18h
• T.C.M Traquinos em Folia - Sede da Pitombeira - 18h
• Afoxé Babá Orixalá Funfun - Praça Laura Nigro - 19h30
• T.C.M Me Solta Carai - Largo do Amparo - 21h
• T.C.M Du Nada a Gente Sai - Largo do Amparo - 21h
• T.C.M Olinda Frevo e Folia - Clube Vassourinhas - 18h30
• O Lord de Olinda - Largo do Guadalupe - 18h