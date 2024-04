A- A+

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Semapu), convocou a população para participar de audiência pública, na próxima segunda-feira (15). O tema será a construção de um condomínio no bairro na Av. Pan Nordestina km 11, Bairro Fragoso, em frente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Chamado de Empreendimento Viva Olinda Condomínio Clube, o condomínio prevê a construção de 320 apartamentos, distribuídos em oito andares de quatro edifícios. A audiência pública acontece às 19h, na Cabral Recepções, localizada na Av. da Integração, n°360, Bairro Fragoso.



O objetivo, segundo a prefeitura, é "ouvir e colher contribuições da comunidade do entorno da empresa, assim como a sociedade civil olindense e outros interessados para auxiliar o processo de licenciamento".

Durante a audiência, será apresentado o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV do Empreendimento Viva Olinda Condomínio Clube. O documento, disponível no site da Prefeitura de Olinda, traz um estudo com as principais informações sobre o terreno e o condomínio.

O atendimento está previsto na Lei Municipal N° 5953/2015, que aborda os aspectos positivos e negativos dos empreendimentos de atividades que "pela natureza ou porte possam causar prejuízo ao bem-estar público".

O empreendimento possui previsão de construção de 36 meses, com obras de segunda a sexta. A estrutura do condomínio deverá se dividir entre 10 lojas no térreo, com oito vagas de estacionamento privativas para os pontos comerciais. Além disso, haverá quatro blocos com oito pavimentos cada, com 10 apartamentos por andar. Estão previstas ainda 330 vagas de estacionamento - 320 para automóveis e 10 para motocicletas.



