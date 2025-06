A- A+

Serviço Olinda: CRAS Itinerante realiza primeira edição no bairro de Passarinho nesta segunda-feira (16) O projeto tem o objetivo de levar serviços de assistência social para os moradores que enfrentam dificuldades para ir até uma unidade fixa do CRAS

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, realizará na segunda-feira (16) a primeira edição do Projeto CRAS Itinerante, uma ação que vai levar serviços de assistência social para mais perto das comunidades.

A primeira parada acontecerá no bairro de Passarinho, das 9h às 12h. A iniciativa será na Igreja Apostólica Viva, localizada na Estrada de Passarinho, nº 1762, território atendido pelo CRAS 1.

Aqueles que comparecerem poderão fazer a atualização do cadastro do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Cadastro Único (CadÚnico). A emissão da carteira de identidade também será uma das ações promovidas pelo projeto, além de vacinação e testes rápidos de Tuberculose e HIV.

Segundo a secretária executiva de Assistência Social, Rosely Chaves, "o projeto vai acontecer semanalmente, em diferentes localidades do município."

"Antes de definir os próximos locais, fazemos um levantamento junto aos usuários dos CRAS, para entender as principais demandas das comunidades vizinhas e, assim, levar os serviços mais necessários para cada território", explicou Rosely.

A proposta é facilitar o acesso aos serviços públicos para os moradores que enfrentam dificuldades para ir até uma unidade fixa do CRAS.

O CRAS Itinerante serve como uma estratégia para descentralizar a política de assistência social em Olinda e ampliar o acesso aos serviços básicos de cidadania.

Serviço

‘Projeto CRAS Itinerante’

Onde: Igreja Apostólica Viva, Estrada de Passarinho, nº 1762 - Olinda/PE

Quando: 16 de junho (segunda-feira)

Que horas: 9h às 12h



Veja também