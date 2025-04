A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: criança de 7 anos é atingida por bala perdida no bairro de Peixinhos Vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife

Uma criança de 7 anos foi atingida por uma bala perdida no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu no último dia 28 de março, e detalhado pela Polícia Militar de Pernambuco nesta quarta-feira (2).



A corporação informou que agentes do 1º BPM foram acionados para a ocorrência de uma criança atingida por disparo de arma de fogo.



"O efetivo esteve no local e realizou, sem sucesso, buscas pelos responsáveis. No Hospital da Restauração, foi informado que a vítima encontrava-se estável e consciente", destacou a corporação.



Nome e sexo da criança atingida não foram informados. A PM destacou que o 1º BPM vem intensificando ações preventivas e repressivas de combate à criminalidade na localidade.

Disse, também, que o trabalho é orientado por um planejamento operacional com base nos registros oficiais de ocorrências e informações do serviço de inteligência.



"Diuturnamente, o Batalhão realiza lançamentos de diversas modalidades de policiamento que cobrem o bairro, entre elas as guarnições táticas, o Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) e guarnições de Contrarresposta, com apoio de viaturas e motos", afirmou a PM.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), responsável pela investigação, informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio.



"Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.

