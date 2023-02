Olinda decreta ponto facultativo em dois dias do Carnaval 2023; veja calendário

A- A+

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, decretou ponto facultativo nos dias 20 e 21 de fevereiro para a celebração do Carnaval. As datas correspondem à segunda e terça de folia.

A informação foi divulgada pela Secretaria Executiva de Administração de Olinda. Segundo a gestão municipal, os serviços funcionarão normalmente nos dias 16 e 17 de fevereiro, quinta e sexta da semana festiva.

A prefeitura ainda ressalta que nos dias 20 e 21 o expediente será facultativo apenas "para quem não está envolvido no esquema especial de trabalho do Carnaval". Na Quarta-Feira de Cinzas, 22 de fevereiro, o expediente volta a ser normal.

Em Olinda, o Carnaval começa na quinta anterior ao Sábado de Zé Pereira. Este ano, o dia terá cortejo do Homem da Meia-Noite, da Mulher do Dia e do Menino da Tarde do Palácio dos Governadores à Praça do Carmo.

Com o tema "O Carnaval dos Sonhos", a Folia de Momo na Cidade-Patrimônio tem como homenageados o músico Oséas Leão de Souza, conhecido como maestro Oséas, e o geólogo José Oliveira Rocha, o Zé da Macuca (in memoriam).

