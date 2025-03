Olinda: quatro homens são presos suspeitos de usar casa para desmanche de motos roubadas

A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu quatro homens suspeitos de usarem casa no bairro de Ouro Preto, em Olinda, para montagem e desmontagem de motocicletas roubadas.

De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Radiopatrulha montaram campana no local na noite dessa segunda-feira (24), após receberem informações de moradores da área. Durante a vigília, os policiais avistaram a chegada dos quatro homens, que estavam em duas motos.

"Foi feita a abordagem e constatado que as motos estavam com placas adulteradas. Também foram localizados no local, uma moto com algumas peças retiradas, além de diversos materiais usados para desmontagem de motocicletas", explicou a corporação.

Na casa, havia ainda uma pistola e 14 munições calibre .380, 200g de crack, dois coldres de arma de fogo e uma faca. Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do Varadouro, assim como os suspeitos, para adoção das medidas cabíveis.

Veja também