Olinda detalha esquema de trânsito para o Carnaval; veja os pontos de bloqueio

A prefeitura de Olinda divulgou, nesta quarta-feira (15), os detalhes da operação organizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana para o Carnaval 2023. Ao todo, serão instalados 29 bloqueios fixos e 8 bloqueios móveis nos acessos ao Sítio Histórico, polo que concentra o maior volume de foliões durante o Carnaval da cidade.

De acordo com a gestão municipal, os acessos às áreas restritas de circulação podem ser feitos por moradores das regiões afetadas pelos bloqueios. Para circular nessas áreas com veículos adesivados, é preciso fazer um credenciamento na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda, localizado na Avenida Joaquim Nabuco, 475, no Varadouro. O cadastro pode ser feito até a sexta-feira (17).

Os bloqueios fixos, segundo a prefeitura, serão instalados a partir da 0h do sábado (18) até a Quarta-feira de Cinzas (23), ao meio-dia. Já os bloqueios móveis funcionarão a partir da sexta-feira (17). Os pontos, bem como outras vias da cidade, serão monitorados por câmeras de vídeo e por drones, que desempenharão um monitoramento aéreo, com imagens transmitidas em tamponarão para as salas de acompanhamento.

Confira a lista com os pontos fixos de bloqueio:

BF01 - PE 15 x Rua Duarte Coelho;

BF02 - Rua do Piza;

BF03 - Av. Beira Rio (Varadouro);

BF04 - Travessa Santo Antônio;

BF05- Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas;

BF06 - 1ª Travessa Joaquim Nabuco;

BF07 - Rua da Boa Hora;

BF08 - Rua Maria Teresa Beltrão;

BF09 - Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante;

BF10 - Rua Bica dos Quatro Cantos;

BF11 - Rua Severino José Ramalho;

BF12 - Rua José Ramalho;

BF13 - Rua Bartolomeu de Medeiros;

BF14 - Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe;

BF15- Rua de São João;

BF16 - Rua Ilma Cunha;

BF17 - Rua Dom Bonifácio Jansen;

BF18 - Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho;

BF19 - Rua Frei Afonso Maria;

BF20 - Rua Alta da Bela Vista;

BF21 - Rua Mal. Da Fonseca;

BF22 - Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa;

BF23 - Praça 12 de Março (Rua central);

BF24 - Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré;

BF25 - Rua Dom Pedro Rossler;

BF26 - Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa;

BF27- Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da

Sorveteria Bacana);

BF28 - Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em

frente ao Corpo de Bombeiros);

BF29- Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente

ao Corpo de Bombeiros).

Pontos móveis:

BM01 - Avenida Olinda (Memorial Arcoverde);

BM02 – PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido

Olinda);

BM03 - Av. Presidente Kennedy (Próximo ao Girador);

BM04 - Rua José Ramalho x Av. Joaquim Nabuco [Até Dom (19) 06hs];

BM05 - Av. Olinda (Varadouro);

BM06 - Praça do Carmo;

BM07 - Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho;

BM08 - Estrada do Bonsucesso.

