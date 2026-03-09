Seg, 09 de Março

RESGATE

Olinda atualiza valores para resgate de animais apreendidos em vias públicas na cidade; confira

Nova lei municipal estabelece taxas de apreensão, transporte e diária de permanência

A lei também define prazos e regras para retirada dos animais pelos responsáveisA lei também define prazos e regras para retirada dos animais pelos responsáveis - Foto: PMO / Secom / Divulgação

A prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), sancionou lei que atualiza os valores cobrados para o resgate de animais de médio e grande porte apreendidos nas vias públicas do município.

Além de definir prazos e critérios para retirada pelos responsáveis, a nova lei estabelece taxas de apreensão, transporte e permanência. O intuito é reforçar a segurança nas ruas e garantir o cuidado dos animais, de acordo com a gestão municipal.

 

Entre os animais estão bois e vacas, cavalos, porcos, cabras e ovelhas. Esses animais podem ser recolhidos quando estiverem circulando livremente em ruas, avenidas ou outros espaços públicos da cidade, situação que pode gerar riscos para pedestres, motoristas e para o próprio animal.

Valores para resgate dos animais
Para retirar o animal apreendido, o responsável deverá pagar as taxas previstas na nova lei:

A diária de permanência passa a ser contabilizada a partir do segundo dia após a apreensão.

Prazo para retirada
Após a apreensão, o responsável tem até cinco dias úteis para realizar o resgate do animal.

Para isso, é necessário comparecer no local indicado pelo município, fazer a regularização da situação e efetuar o pagamento das taxas previstas.

Se o animal não for retirado dentro do prazo estabelecido, ele poderá ser destinado conforme os procedimentos definidos pela legislação municipal.

Regras para reincidência e maus-tratos
A lei também propõe medidas mais rigorosas para casos de reincidência, como, por exemplo, se um mesmo animal for apreendido novamente, as taxas aplicadas poderão ser dobradas.

Em situações repetidas, o animal poderá ser destinado para adoção ou encaminhado de acordo com os critérios definidos pela administração municipal.

A legislação também esclarece que, em casos comprovados de maus-tratos, o animal não será devolvido ao responsável.

