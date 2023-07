Olinda divulga cronograma para professores aprovados no concurso da Secretaria de Educação; confira

A- A+

Foram divulgadas, nesta segunda-feira (3), as próximas etapas que deverão ser seguidas pelos 124 professores aprovados no concurso da Secretaria de Educação de Olinda, que foram anunciados no início do mês de junho.

Os novos professores preencherão as vagas nas disciplinas regulares dos anos iniciais (educação infantil e fundamental I) e anos finais (fundamental II): línguas, artes, ciências, matemática, história, geografia e educação física.

Como encerramento, a cerimônia de solenidade e posse dos aprovados será realizada no dia 21 deste mês, enquanto a lotação - quando os professores irão descobrir onde exercerão suas atividades -, está marcada para os dias 27, 28 e 31. Os professores aprovados no concurso podem ser encontrados neste link.

As provas para o concurso foram aplicadas no dia 19 de março para 17.929 inscritos. Os salários variam entre R$ 3.867,47, para quem optar por lecionar 200 horas/aula, e R$ 2.960, para os que escolherem exercer suas atividades por 150 horas/aula.

Confira o cronograma completo para os aprovados e a ordem de classificação:

3/7 – Publicação da Homologação e dos atos de nomeação concurso

5/7 – Chamamento dos classificados

11/7 – Entrega da documentação (1º ao 42º) – manhã e tarde

12/7 – Entrega da documentação (43º ao 85º) – 9h às 12h

13/7 – Entrega da documentação (86º ao 124º) – 13h às 17h



17/7 – Exame admissional (1º ao 42º) – manhã e tarde

18/7 – Exame admissional (43º ao 85º) – 9h às 12h

19/7 – Exame admissional (86º ao 124º) – 13h às 17h

21/7 – Publicação dos aptos e inaptos

26/7 – Evento de posse – 15h

27/7 – Lotação – manhã e tarde

28/7 – Lotação – 9h às 12h

31/7 – Lotação – 13h às 17h

