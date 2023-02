A- A+

Carnaval 2023 Olinda divulga linhas de ônibus especiais para o Carnaval; confira os trajetos Os ônibus sairão de diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife e as passagens custarão a partir de R$ 4,10

Na véspera da abertura do Carnaval de Olinda, que acontece nesta quinta-feira (16), a prefeitura da cidade divulgou os esquemas de transporte público que levarão os foliões ao Sítio Histórico, polo principal da festa. Os ônibus sairão de diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife e as passagens custarão a partir de R$ 4,10.

Os foliões poderão contar com o Expresso da Folia, que sai do estacionamento do Centro de Convenções e terá como ponto de retorno a Avenida Presidente Kennedy (após a ciclovia). O Expresso funcionará do sábado (18) à terça-feira (22), das 8h às 23h. O preço da passagem é R$ 15, com as tarifas de estacionamento inclusas.

Haverá, ainda, alternativas de transporte para os foliões que saem dos shoppings do Grande Recife. Os ônibus que saem dos Shoppings RioMar e Recife terão como ponto de retorno a Travessa do Piza, em frente à igreja de Santa Tereza; a passagem custa R$ 20 (ticket de estacionamento não incluso), sem venda antecipada.



Já os ônibus que partem do Shopping Tacaruna desembarcam na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, na altura do fim da ciclovia. A tarifa, sem venda antecipada e sem estacionamento incluso, custará R$ 13. Haverá, ainda, um ponto de embarque no Shopping Plaza, na Zona Norte do Recife; os ônibus que saem do Plaza terão como ponto de retorno a Travessa do Piza, no bairro de Santa Tereza, na altura do society EcoPlay. A tarifa custa R$ 25.

Outra opção é o Circular do Frevo, que sairá do Bairro do Recife, polo central da Folia na capital pernambucana. O foliões que optarem por essa opção farão o desembarque no bairro de Santa Tereza, nas proximidades do society EcoPlay. Assim como as outras linhas, o Circular do Frevo, que custa R$ 4,10, não terá vendas antecipadas.

Todas as operações serão expressas, sem paradas fora dos pontos de embarque e desembarque. As operações são coordenadas pelo Consórcio Grande Recife.

Veja também

Guerra na Ucrânia Um ano após início da guerra na Ucrânia, ameaça nuclear ainda é um risco?