Olinda: dois homens são mortos a tiros em via pública no bairro de Peixinhos
Efetivo do 1º BPM realizava patrulhamento na comunidade do Giriquiti quando ouviu diversos disparos de arma de fogo
Dois homens de 22 e 28 anos foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo do 1º BPM realizava patrulhamento na comunidade do Giriquiti quando ouviu diversos disparos de arma de fogo.
"Diante da situação, foi solicitado apoio e realizada uma vistoria na área para averiguar a ocorrência", informou a corporação.
Após buscas, os agentes localizaram um veículo carbonizado e o corpo de um homem com várias perfurações de tiros na Rua Giriquiti.
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No final da via, outra equipe policial encontrou a segunda vítima morta. A PMPE destacou que nenhum suspeito foi localizado e que ações seguem intensificadas na área.
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que as duas ocorrências de homicídios consumados.
"As vítimas, dois homens, de 22 e 28 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo em via pública", ressaltou a corporação, que investiga as circunstâncias e a autoria dos crimes.