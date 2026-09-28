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Região Metropolitana do Recife

Olinda: dois homens são mortos a tiros em via pública no bairro de Peixinhos

Efetivo do 1º BPM realizava patrulhamento na comunidade do Giriquiti quando ouviu diversos disparos de arma de fogo

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Após buscas, os agentes localizaram um veículo carbonizado e o corpo de um homem com várias perfurações de tiros na Rua GiriquitiApós buscas, os agentes localizaram um veículo carbonizado e o corpo de um homem com várias perfurações de tiros na Rua Giriquiti - Foto: Instagram/@peixinhos.ordinario/Reprodução

Dois homens de 22 e 28 anos foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo do 1º BPM realizava patrulhamento na comunidade do Giriquiti quando ouviu diversos disparos de arma de fogo.

"Diante da situação, foi solicitado apoio e realizada uma vistoria na área para averiguar a ocorrência", informou a corporação.

Após buscas, os agentes localizaram um veículo carbonizado e o corpo de um homem com várias perfurações de tiros na Rua Giriquiti.

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No final da via, outra equipe policial encontrou a segunda vítima morta. A PMPE destacou que nenhum suspeito foi localizado e que ações seguem intensificadas na área.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que as duas ocorrências de homicídios consumados.

"As vítimas, dois homens, de 22 e 28 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo em via pública", ressaltou a corporação, que investiga as circunstâncias e a autoria dos crimes.








 

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