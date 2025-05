A- A+

Dois homens, de 21 e 24 anos, foram mortos, na madrugada desse domingo (11), na saída do festival de trap No Flow, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os homens foram alvos de disparos de arma de fogo e encontrados com as perfurações em via pública, nas proximidades do Memorial Arcoverde, no bairro de Salgadinho, onde foi realizado o festival.

As vítimas chegaram a ser socorridas para uma unidade hospitalar local, mas não resistiram e morreram.

"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", explicou a polícia, acrescentando que a ocorrência foi registrada como duplo homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

No inquérito policial aberto, a polícia investiga a autoria dos crimes, bem como motivações e circunstâncias.

O festival No Flow reuniu nomes conhecidos do cenário do trap nacional, como Oruam, MC Cabelinho, Orochi e Hariel, entre a noite do sábado (10) e a madrugada do domingo (11).

Marcão (esq.) e Lelo Tavares (dir.) relataram casos de agressão na saída do festival No Flow | Fotos: Instagram/Reprodução

Relatos de agressões

Outros episódios de violência foram registrados depois da realização do festival. Dois influenciadores relataram nas redes sociais terem sido agredidos.

Nos stories, o influenciador conhecido como Lelo Tavares disse que foi alvo de agressões de mais de 20 pessoas. "Foi muito cara batendo em mim, eu desmaiei", contou, dizendo ainda que não foi ajudado pela equipe de segurança do No Flow.

"Sabe qual a minha revolta? Teve muito segurança ali e nenhum teve coragem de apartar a briga, de ir para cima para poder parar a briga", reclamou.

Já o também influenciador Marcos Paulo, conhecido nas redes como Marcão, afirmou ser um milagre ao contar que duas pessoas foram assassinadas.

"Eu só tenho a agradecer a Deus por estar vivo, eu sou um milagre, eu estou aqui vivo, infelizmente duas pessoas que estavam no evento não tiveram a oportunidade que estou tendo", lamentou.

"Eu não tenho do que reclamar, estou aqui com vida. Posso dizer a vocês que eu sou um milagre. Eu tive mais uma oportunidade aí dada por Deus. Porque o que eu passei ali, velho, de verdade, eu não sei como eu estou aqui falando com vocês. É Deus, eu vou só continuar metendo marcha mais forte do que nunca", disse Marcão, que recebeu 12 pontos na cabeça.

O que dizem os organizadores do festival

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a produção do festival No Flow lamentou "profundamente os incidentes registrados na reta final do evento".

Confira a íntegra da nota:

"A produção do No Flow Festival lamenta profundamente os incidentes registrados na reta final do evento realizado em Recife. Durante toda a noite, proporcionamos ao público uma experiência musical de alto nível, com estrutura e organização que já são marcas registradas do festival em outras cidades, como Maceió/AL e Natal/RN. Infelizmente, um grupo isolado protagonizou cenas de violência e desordem que não refletem o espírito do evento. Ressaltamos que o caso envolvendo disparo de arma de fogo ocorreu fora do evento, em área pública, e envolveu pessoas que não estavam participando da festa. Reforçamos que todas as medidas de segurança foram devidamente adotadas, com equipe privada licenciada, revista pessoal nos acessos e monitoramento constante em toda a área do festival. Em relação aos vídeos que circulam nas redes sociais, informamos que já iniciamos a apuração dos fatos junto à empresa de segurança responsável, e as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Nos solidarizamos com todos os afetados e seguimos à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer todo o suporte necessário."

