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Mobilidade Olinda e Recife anunciam suspensão das ciclofaixas neste domingo (25), devido ao segundo turno Recife afirmou atender solicitação do Tribunal Regional Eleitoral; Olinda reforçou que busca adequar necessidades do período eleitoral

As prefeituras de Olinda e Recife anunciaram a suspensão da montagem das ciclofaixas nas cidades neste domingo (25), devido ao segundo turno das eleições. O executivo da capital pernambucana informou que atende à solicitação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Já a prefeitura de Olinda também reforçou que o motivo se dá pelo calendário eleitoral, "buscando adequar a organização do espaço público às necessidades do período eleitoral", e que a retomada do funcionamento seguirá a programação habitual do equipamento.

Segundo turno das eleições terá transporte gratuito

Os eleitores da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do Interior de Pernambuco terão direito ao transporte público de graça no domingo (25), dia do segundo turno das eleições presidenciais.

A gratuidade incluirá ônibus do sistema de transporte metropolitano, ônibus intermunicipais em todo o estado e o metrô.

Com o anúncio, a população precisará ficar atenta às regras estabelecidas pela gestão estadual para usufruir da gratuidade do serviço, que podem ser conferidas aqui.

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