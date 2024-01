A- A+

Carnaval Olinda e Recife fervem com as prévias de Carnaval; confira a agenda deste fim de semana Expectativa é que ruas e ladeiras das cidades sejam preenchidas de foliões em mais um fim de semana

“Pode acabar o petróleo. Pode acabar a vergonha. Pode acabar tudo, enfim. Mas deixem o frevo pra mim…” Não há mais quem seja mais apaixonado pelo carnaval que o pernambucano. O trecho de Capiba não deixa mentir. É por isso que a folia na Terra dos Altos Coqueiros começa muito antes da data oficial. A festa mais democrática do mundo vem animando os foliões desde o ano passado e, neste fim de semana, não seria diferente.



As prévias de carnaval seguem a todo vapor. Por Olinda e Recife, os estandartes, instrumentos e foliões já são presença constante pelas ladeiras e ruas. Agremiações tradicionais e mais recentes abrilhantam e consolidam a cultura pernambucana no período pré-carnavalesco.



A Troça Carnavalesca Mista Sem Nome, criada em 2019 a partir de uma ideia entre amigos, realiza sua prévia neste sábado (20). “Estaremos na sede do Cariri, em Olinda, fazendo um esquenta para o nosso desfile que acontecerá pelo quarto ano. Teremos um DJ a partir das 15h e, às 18h, sairemos em um cortejo com orquestra que durará duas horas”, contou Duda Melo, uma das fundadoras da TCM Sem Nome, que hoje é dirigida por três mulheres.



O bloco desfilará na terça-feira de carnaval e ficou conhecido pela sua famosa batida de maracujá: o Batijá. “Criamos a bebida gelada e gostosa de maracujá para refrescar nossos foliões e gerar uma renda extra para financiar o bloco. Hoje, o Batijá é um sucesso e, com certeza, ele vai estar presente neste sábado”, completou Melo.

Guilherme Montarroyos





As célebres agremiações também atestam seu espaço nas prévias. Com 20 anos recém completos, o Batuques de Pernambuco surgiu com a proposta da valorização da cultura do Estado, adicionando a percussão aos ritmos da região. “O Batuques de Pernambuco representa toda essa riqueza cultural que o nosso Estado oferece; do litoral ao sertão, da ciranda ao maracatu rural. Completamos 20 anos no último dia 4 e vamos celebrar neste carnaval. Estamos fazendo nosso cortejo desde o primeiro domingo do ano e seguiremos até ao que antecede a folia de momo”, explicou o fundador do Batuques, Guilherme Montarroyos.





O próximo desfile da agremiação está programado para às 15h deste domingo (21) na Praça do Carmo, em Olinda. “O público vai poder acompanhar e sentir a energia de 125 batuqueiros fazendo o som do maracatu, coco, ciranda, manguebeat e muito mais”, continuou Montarroyos.



O Batuques de Pernambuco desfila oficialmente nos carnavais de Recife e Olinda e, neste ano, homenageia Silvério Pessoa. “É uma energia intensa estar nesses polos, cada um com sua característica. No Recife Antigo, na sexta-feira de carnaval, é a apoteose. O dia mais esperado por todos, por todo um trabalho envolvido. Já em Olinda, quando saímos no domingo e na terça-feira, o que marca é o calor humano daquela multidão que toma as ladeiras e da vibração do som que ecoam nos casarões”, completou o presidente.

Disposição para dar e vender

A multidão segue enchendo as ruas à procura de diversão. Turistas e nativos fazem a festa nos blocos, ensaios e cortejos. “Sou Olindense e apaixonada pelo carnaval desde muito novinha. Fui criada acompanhando os grandes blocos. Para mim, a coisa mais linda é quem se fantasia e curte de verdade na rua. Desde setembro, que é quando começam as prévias, vou atrás de carnaval”, disse a enfermeira, Luana Sena, 35 anos, que mesmo quando residia em Noronha, sempre que podia, vinha aproveitar as ladeiras.

Luana Sena





Luana também contou que vai acompanhada dos amigos, mas não é uma opção perder a folia se estiver sozinha. “Chamo todo mundo! Se não der, vou sozinha. Geralmente divulgam quais prévias têm no fim de semana, mas o importante é que haja frevo e carnaval e sei que por lá irei encontrar”, completou a enfermeira que vai se dividir entre Olinda e Recife no período carnavalesco.

Para todos os gostos, públicos e regiões

Engana-se quem pensa que as prévias são destinadas apenas para um único público. Tem frevo e muita diversão para todas as idades pela Região Metropolitana neste fim de semana. Um adendo: não se espante se encontrar pelas ruas orquestras, maracatus, baterias e muita gente feliz. O Carnaval 2024 já é realidade em Pernambuco.

