Carnaval 2025 Carnaval 2025: Olinda recebe Feira Gastronômica a partir desta sexta-feira (28) Evento "Olinda Dá Gosto no Carnaval" contará com 14 empreendimentos gastronômicos e seguirá até a Quarta-feira de Cinzas (5)

O Sítio Histórico de Olinda será mais uma vez palco da 3ª edição da Feira Gastronômica "Olinda Dá Gosto no Carnaval".

O evento, já consolidado no calendário carnavalesco da cidade, acontece a partir desta sexta-feira (28) até a Quarta-feira de Cinzas (5), das 11h às 22h, no Sítio de Seu Reis, ao lado da Praça do Carmo.

A feira é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Olinda e a Coca-Cola, com apoio do Instituto Cesar Santos, e tem como objetivo oferecer uma experiência gastronômica diversa, acessível e de qualidade para foliões e turistas.

Sabores para todos os gostos

O espaço contará com 14 empreendimentos gastronômicos, oferecendo desde petiscos e pratos quentes até opções vegetarianas, veganas e sobremesas assinadas por confeiteiros renomados no estado a preços populares.

Confira os empreendimentos participantes:

Luna Confeitaria Artesanal

Saborear Comedoria

Quina da Linguiça

Metá Cozinha Saudável

Comadre Coxinha

Koletivo Gastrô

Claudia Luna

Comedoria Hugo Rodrigues

Barbara Vieira

Jhane Kelly – MangueBurger

Oficina do Sabor e Caipifrutas Oficina do Sabor

Anna Corinna Doces

Dubruno Palha Italiana

Nathália Wanderley

Serviço

Feira Gastronômica "Olinda Dá Gosto no Carnaval"

Data: 28 de fevereiro a 5 de março

Horário: 11h às 22h

Local: Sítio de Seu Reis, ao lado da Praça do Carmo



