Olinda monta programação gratuita de férias na Vila Olímpica e na Orla da cidade; confira

A partir desta segunda-feira (14) até o dia 25 de julho, a cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), contará com uma programação especial gratuita de férias para as crianças e adolescentes do município.

As atividades acontecerão de segunda a sexta, na Vila Olímpica, em Rio Doce, durante a parte da manhã, das 8h às 12h , e na Orla da cidade, no período da tarde, das 13h30 às 17h30.

Na Vila Olímpica, as atividades incluem oficinas esportivas, percussão e muitas brincadeiras. Já na Orla, a programação contará com jogos, dança e atividades aquáticas.

As atividades são abertas ao público, com foco nas crianças e adolescentes da cidade. Não é necessário fazer inscrição prévia, bastando apenas chegar no horário estabelecido.

O projeto, batizado de Férias Ativas, é uma iniciativa da secretaria de Esportes de Olinda e tem como proposta unir lazer e atividade física em um ambiente acolhedor e gratuito.

Confira as atividades:

Vila Olímpica

Futsal

Vôlei

Basquetebol

Handebol

Oficina de percussão

Brincadeiras populares

Orla de Olinda

Futebol de areia

Vôlei de areia

Futmesa

Artes marciais

Funcional kids (Circuito de Corpo e Movimento)

Ginástica funcional

Dança de ritmos

Banho de mangueira

Brincadeiras populares

