A- A+

Igreja Católica Olinda: Festa de Nossa Senhora do Carmo começa nesta sexta-feira (18); confira a programação Santuário do Carmo, no Sítio Histórico do munícipio, recebe as celebrações durante 10 dias de festa

Com o encerramento da Festa de Nossa Senhora do Carmo no Recife, na quarta-feira (16), será a vez dos fiéis celebrarem a santa no Santuário do Carmo, localizado no Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A programação deste ano tem o tema “Senhora do Carmelo, portadora da esperança, mãe do Cristo Salvador”e contará com 10 dias de festa.

O evento religioso terá início nesta sexta-feira (18) e vai até o próximo domingo (27), com uma procissão que tomará conta das ruas históricas de Olinda.

Confira a programação completa da Festa de Nossa Senhora do Carmo de Olinda:

18 de julho (Abertura da Festa)

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com o Frei Wanderson Freitas - 19h30

19 de julho

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com o Dom Luiz Pedro Soares - 19h30

20 de julho

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com o Frei José Roberval Mendes - 19h30

21 de julho (dia dedicado à benção dos animais)

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com o Padre João Paulo Araújo Gomes - 19h30

22 de julho

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com o Frei Cassiano Barbosa Rodrigues - 19h30

23 de julho

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com os Padres Renato Matheus e Lenildo Santana da Silva - 19h30

24 de julho

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com o Padre Pedro Igor Leite - 19h30

25 de julho

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com o Frei Cidmário Bezerra - 19h30

26 de julho

Recitação do Terço - 18h30

Ofício - 19h

Santa Missa com o Dom Luiz Gonzaga Pepeu - 19h30

27 de julho (Encerramento da Festa e Solenidade da Virgem Maria do Carmelo)

Missa votiva de Nossa Senhora do Carmo - 9h

Imposição do escapulário e benção de Terços, escapulários e imagens

Missa com sacramento da cura - 11h

Missa Solene e Procissão Celebrante com o Frei Paulo Fernando de Moura

Após a missa, uma procissão sairá pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda.

Veja também