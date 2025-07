A- A+

Igreja Católica Olinda: Festa de São Bento celebra fé e tradição nesta sexta-feira (11) Com quatros celebrações eucarísticas programadas, o Mosteiro de São Bento recebe o tradicional evento a partir das 6h30

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe a tradicional Festa de São Bento nesta sexta-feira (11).

Para comemorar a data, uma das mais importantes da fé católica, o evento contará com programação especial.

Serão quatros celebrações eucarísticas no Mosteiro de São Bento, que completa 439 anos de história e é um dos marcos religiosos mais antigos de Pernambuco.

O momento é aberto ao público e teve início às 6h30, com a primeira missa. Em seguida, uma Celebração Solene, presidida por Dom Abade Luiz Pedro Soares, ocorre às 9h30.

Outras duas missas, às 16h e às 19h, encerram a programação litúrgica do dia.

“A Festa de São Bento é um momento de renovação da fé, de memória à vida e à obra do nosso fundador e também de comunhão com a comunidade que, há mais de quatro séculos, caminha conosco”, explicou o Irmão Ângelo, um dos monges do Mosteiro.

História

A festa marca o dia em que as relíquias de São Bento foram levadas para a Abadia de Saint-Benoît-sur-Loire, na França, e é celebrada com missas solenes, canto gregoriano e os Ofícios Divinos, rezados pelos monges ao longo do dia.

Fiéis de diversas localidades costumam comparecer à igreja, que é considerada Patrimônio Nacional e Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco.



Veja também